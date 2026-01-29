Po razii na černošickém úřadu obvinili 16 lidí, případ se týká řidičáků

Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Počet případů podle Cimbaly nemusí být konečný.
„K samotnému skutku lze pouze ve stručnosti předestřít, že se jednání, kterým se orgány činné v trestním řízení zabývají v této věci, týkalo získávání řidičských oprávnění v rozporu se zákonem,“ uvedl Cimbala.
„Orgány činné v trestním řízení se v současnou dobu zabývají více jak 200 jednotlivými případy, kdy bylo zasaženo do řádného procesu, na jehož základě může být řidičské oprávnění získáno. Uvedený počet však nemusí být konečný,“ popsal.
„Další jednání, které je předmětem vyšetřování, se týká samotného přijímání úplatků,“ doplnil mluvčí. Zatím není jasné, zda bude žalobkyně pro obviněné navrhovat vazbu.
Trestní stíhání zahájili policisté z odboru hospodářské kriminality podle Cimbaly ve středu, do dnešního dne doručovali usnesení o jeho zahájení všem obviněným. „Nyní tedy ve věci probíhá nadále přípravné řízení trestní, ale již se jedná o navazující fázi označovanou jako vyšetřování,“ uvedl Cimbala. Připomněl, že jde o neveřejnou fázi přípravného řízení a že ve vztahu k obviněným platí presumpce neviny.
Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí
„Orgány činné v trestním řízení se nyní budou zabývat dalším a podrobným vyšetřením celé věci, aby po skončení vyšetřování mohly rozhodnout o způsobu jejího vyřízení. Více informací není možné s ohledem na neveřejnost přípravného řízení k věci poskytnout,“ dodal Cimbala.
Na pracovišti úřadu v Podskalské ulici a dalších místech zasahovali policisté ve středu od brzkých ranních hodin. Zadrželi 16 lidí. Pracoviště bylo ve středu uzavřené.