Městský úřad v Příbrami rozhodl o trestu pro řidiče formule, muž se odvolal

Městský úřad v Příbrami rozhodl o trestu za loňskou jízdu formulí po dálnici D4 na Příbramsku. Jeho výši nezveřejnil, protože se řidič proti rozhodnutí odvolal, a řízení tak dosud není pravomocně ukončeno. ČTK to dnes řekla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová. Podle televize Nova úřad muži uložil pokutu 10.000 korun a půlroční zákaz řízení. Postih hrozí i mladíkovi z doprovodného vozidla. Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla.
Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po dálnici D4, dostala policie loni 7. září ráno. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl k věci vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.
Podle policie muž řídil vozidlo bez registrační značky neschválené pro provoz na pozemních komunikacích a byl podezřelý i z dalších přestupků, které souvisely se způsobem jízdy vozidla. Za nejzávažnější mu hrozila pokuta od 4000 do 10.000 korun, zákaz řízení motorových vozidel na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů. Policie městskému úřadu oznámila také přestupkové jednání jednoho z doprovodných vozidel. Podle Novy šlo o mladíka, který formuli táhl bez patřičného označení na laně za jiným vozem. Televize uvedla, že šlo o syna majitele formule.
Švehlová potvrdila, že městský úřad obdržel od policie v kauze loňské jízdy formule po D4 dvě oznámení o podezření ze spáchání přestupku, a to vůči dvěma různým podezřelým. V obou případech městský úřad vydal rozhodnutí. "Oba obvinění však využili svého zákonného práva a proti vydaným rozhodnutím podali v zákonné lhůtě odvolání. Z uvedeného důvodu byly obě věci postoupeny k posouzení odvolacímu správnímu orgánu. Ze strany jednoho z obviněných byla zároveň vznesena námitka podjatosti úřední osoby, která byla usnesením zamítnuta. Proti usnesení bylo rovněž podáno odvolání," řekla ČTK mluvčí.
Věcí by se tak měl zabývat krajský úřad. Vzhledem k tomu, že řízení nejsou pravomocně ukončena, nemůže městský úřad podle Švehlové poskytovat bližší ani konkrétní informace, a to s ohledem na ochranu účelu řízení, procesních práv účastníků a zásady spravedlivého procesu.
Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat. K správnímu orgánu se nyní kauza dostala podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je ale situace jiná, protože policisté zjistili řidičovu totožnost při zastavení auta.