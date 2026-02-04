„Na místě se nacházel muž po pádu do kolejiště, utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Dodal, že na místo byl povolán koroner.
Podrobnosti přiblížil mluvčí pražské policie Jan Daněk. „Po osmé hodině jsme přijali oznámení, že tam muž skočil pod přijíždějící soupravu metra,“ sdělil. Dodal, že tělo vyprostili hasiči a případ začali vyšetřovat kriminalisté.
Linka metra A stojí od osmé hodiny ranní a omezení odhaduje Řehková na hodinu. V úsecích mimo Dejvickou a Petřiny metro jezdí, naopak mezi dotčenými stanicemi je zavedena náhradní autobusová doprava v obou směrech, s označením XA. Posílená je rovněž tramvajová doprava, v úseku mezi Vítězným náměstím a Vozovnou Vokovice jezdí linka 8.