Metro A nejezdí přes centrum Prahy, dopravu zastavila technická závada

Cestující v Praze musí od pátečního rána počítat s výrazným omezením na trase metra A. Kvůli technickému problému na trati byl kolem začátku denního provozu přerušen provoz v centrální části linky. Omezení platí od 4:30 a Pražský dopravní podnik (PID) zatím neuvedl, kdy se podaří provoz obnovit.
|
Mezi Dejvickou a Náměstím Míru hodinu nejelo metro. Tunel prohledávala policie
Metro nadále obsluhuje pouze úseky od Želivského směrem na Depo Hostivař a od Náměstí Míru k Nemocnici Motol. Největší komplikace tak vznikají při cestách přes centrum města, kde je nutné volit povrchovou dopravou nebo jiné trasy metra.
Dříve zavedené posílení povrchové dopravy mezi Vítězným náměstím, Hradčanskou a Staroměstskou prostřednictvím prodloužených autobusových linek 107 a 147 bylo od 5:45 zrušeno.
|
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Omezení se týká obou směrů linky A a podle dostupných informací na webu PID pokračuje do odvolání bez předpokladu obnovení. Cestující by si proto měli před cestou ověřit aktuální stav provozu a počítat s delší dobou jízdy, především v ranní špičce.