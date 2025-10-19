Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu

Podle informací pražské policie se nehoda stala krátce před osmou hodinou večer. „Ke střetu soupravy metra s člověkem došlo ve stanici Invalidovna. Do kolejiště sražená osoba neupadla a zůstala ležet na nástupišti,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Záchranná služba potvrdila, že k zásahu vyslala inspektora a posádku s lékařem. „Ošetřili jsme muže ve věku kolem čtyřiceti let, který utrpěl zlomeninu v oblasti stehenní kosti. Byl kompletně ošetřen, nasadili jsme trakční dlahu a při vědomí jsme ho transportovali do nejbližšího zdravotnického zařízení na ortopedické oddělení,“ uvedl pro iDNES.CZ mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Pro server Novinky.cz doplnil, že muž byl pod vlivem omamných látek.
Podle svědků události muž těsně před nehodou reagoval impulzivně. „Byl jsem zrovna uvnitř vozidla, když se ozval řev, souprava se hned zastavila,“ popsal čtenář portálu iDNES.cz. Jiný svědek pro Novinky.cz uvedl, že muž se zřejmě pokusil kopnout do odjíždějící soupravy, která ho zachytila a několik metrů vláčela po nástupišti.
