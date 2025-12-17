Mezi Florencí a Smíchovským nádražím stálo metro, důvodem byly uvolněné kabely

Provoz se v tomto úseku přerušil před 09:00. Dopravní podnik uvedl, že důvodem byla uvolněná kabeláž mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Anděl.
„Teď hlásí na Můstku, že i přestup mezi linkami A a B je přerušen,“ uvedla z místa pro iDNES.cz redaktorka. „Lidé jsou zmatení, dožadují se tu rady jeden druhého. Stojí tu jeden pracovník a hlídá jedny z eskalátorů.“ doplnila.
„Cestující ve stanici Smíchovské nádraží museli vystoupit ze soupravy. Ta pak vycouvala z nástupiště,“ řekl redakci muž z místa.
V úsecích Florenc – Černý Most a Smíchovské nádraží – Zličín metro jezdilo bez omezení. Spoje ale nedodržovaly jízdní řád.
V úseku Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží fungovala náhradní tramvajová doprava linky XB.