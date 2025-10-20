Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála

Autor: dch
  18:02aktualizováno  19:18
Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most aktuálně byl přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovali složky integrovaného záchranného systému. Dopravní podnik prodloužil pravidelné autobusové linky a zavedl mimořádnou tramvajovou linku z Florence na Lehovec. Před devatenáctou hodinou byl provoz plně obnoven.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií

„Z důvodu pádu osoby do kolejiště ve stanici Palmovka je zastaven provoz metra v úseku Florenc – Černý Most. Náhradní dopravu zajišťují autobusy,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Incident se podle webu Pražšké integrované dopravy stal v 17:39. „Jeden z cestujících aktivoval pomocí červeného tlačítka v metru nouzové zastavení vlaku,“ doplnila Řehková.

„Žena skočila před projíždějící soupravu metra a zůstala zaklíněná pod jedním z vagonů. Nejeví známky života, na místě probíhá záchranná akce,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Na místo byla vyslána posádka záchranářů, lékař i inspektor. „Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem, v současné době v metru operuje koroner,“ uvedl mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

Tři NEJ policejní zásahy v pražském metru. Hvězdné války, chronický vypínač a klidný policajt

Podle dopravního podniku v době výluky jezdily prodloužené autobusové linky z Černého Mostu na Lehovec. Zvláštní tramvajovou linku XB zřídil podnik mezi stanicemi Florenc - Křižíkova - Palmovka - Vysočanská - Lehovec.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...

20. října 2025  19:52,  aktualizováno  19:52

Uber vodu, mami! Děti velí k udržitelnosti. Jak na to, zjišťují hlavně ve škole

Udržitelnost chápeme obecně jako životní styl, kdy bychom měli své potřeby uspokojovat tak, aby po nás nezůstala potopa a v bezpečí po nás mohly existovat i další generace. Propagace takového chování...

20. října 2025  19:46

Liberec otevře Novou Pastýřskou na konci příštího týdne, půjde o novou silnici

Liberec otevře novou silnici zvanou Nová Pastýřská ke konci příštího týdne. Původně měla být stavba za více než 33 milionů korun hotová na začátku léta....

20. října 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

20. října 2025  17:32,  aktualizováno  19:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič

V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku nepřežil jeden člověk, další dva převezli ve vážném stavu do nemocnice. Silnice byla téměř šest hodin...

20. října 2025  15:42,  aktualizováno  19:20

Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála

Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most aktuálně byl přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovali...

20. října 2025  18:02,  aktualizováno  19:18

I po změně legislativy bude pohotovost v Karlovarském kraji ve stejném rozsahu

Lékařská pohotovostní služba zůstane i v příštím roce v Karlovarském kraji ve stejném rozsahu, jako je dnes. A to přesto, že se od ledna mění systém jejího...

20. října 2025  17:34,  aktualizováno  17:34

Manévry na Příbramsku. Ztratil se pětiletý chlapec, prarodičům zmizel z dohledu

Středočeští policisté dnes v podvečer pátrali po pětiletém chlapci, který se v pondělí kolem 15. hodiny ztratil z dohledu svým prarodičům v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku. Hledaly ho desítky...

20. října 2025  18:32,  aktualizováno  18:49

Vlak u Neratovic zřejmě projel návěstidlo, provoz na trati stál

Provoz na železniční trati mezi Neratovicemi a Měšicemi u Prahy byl zastavený, v pondělí odpoledne vlak v úseku zřejmě projel kolem návěstidla, které další jízdu zakazovalo. Správa železnic událost...

20. října 2025  16:12,  aktualizováno  18:31

Na dvou místech Uherského Hradiště by mohly stát desítky nových domů

Na dvou místech Uherského Hradiště by v budoucnu mohly stát desítky nových rodinných a také bytových domů. Vyplývá to z dokončených územních studií, které dnes...

20. října 2025  16:33,  aktualizováno  17:06

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 289 volných pozic

Na azylový dům pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě přispěje město, kraj i EU

Na vybudování azylového domu pro matky s dětmi v jiných prostorách v Havlíčkově Brodě přispěje charitě město i kraj. Samosprávy o tom rozhodovaly dnes. Na...

20. října 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie. Modernizace by se týkala především vnitřních prostorů smuteční síně. Rozhodli o...

20. října 2025  16:16,  aktualizováno  16:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.