V úseku, kde nepojede metro, mohou cestující využít náhradní tramvajovou dopravu s označením XB.
Možnou alternativou mohou být i tramvajové linky číslo 12, a to pro úsek Florenc – Palmovka, anebo tramvajové spoje číslo 3 a 8.
Oprava stanice metra Českomoravská se protáhne, výluka čeká i linku C
V úseku Černý Most – Vysočanská bude metro jezdit kyvadlově, vždy po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín si cestující budou moci přestoupit mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou navazovat.
V úseku Zličín – Florenc metro B pojede bez omezení. Více informací cestující najdou na webu DPP zde.
Rozsáhlá oprava stanice metra Českomoravská začala letos v lednu a kvůli špatnému stavu nosných konstrukcí se neplánovaně protahuje. Namísto konce letošního roku se otevře až v prvním čtvrtletí toho příštího.