Pád muže do kolejiště zastavil část metra, zůstal zaklíněný pod vozem

„Došlo k pádu osoby do kolejiště, je zastaven provoz linky metra C ve směru Háje. Osoba zůstala zaklíněná pod soupravou metra,“ řekla pro iDNES.cz před 10:30 policejní mluvčí Eva Kropáčová. Okolnosti střetu policisté zjišťují.
Zhruba pětačtyřicetiletého muže si převzali do péče záchranáři. „Pacient utrpěl vícečetná sdružená poranění. Po imobilizaci na celotělové vakuové matraci, zajištění životních funkcí a podání medikace byl ve vážném stavu transportován do traumacentra,“ sdělil jejich mluvčí Karel Kirs.
Omezení na trati trvalo podle webové stránky Pražské integrované dopravy od 10:05 do 11:11. V úseku Nádraží Holešovice – Pražské povstání jezdila náhradní autobusová doprava. Podnik také prodloužil tramvajovou linku 24 z centra ke stanici Pražské povstání.