„První souprava zastaví a otevře dveře cestujícím přesně ve 14:00,“ upřesnil Hřib. Doplnil, že v technických a služebních prostorách stanice sice budou i po tomto datu pokračovat práce na modernizaci, nicméně běžný provoz už neovlivní.
Podle Hřiba dělníci dokončili také přestup na linku metra D, s jejíž výstavbou započatou v roce 2022 rekonstrukce stanice Pankrác souvisela. Vedle vybudování přestupů na novou linku na Pankráci měli dělníci při opravě stanice vyměnit mimo jiné i eskalátory a výtah.
Kvůli uzavření stanice dopravní podnik koncem loňského roku zprovoznil prodlouženou tramvajovou trať k obchodnímu centru Arkády Pankrác, odkud jede linka 19 na sousední Pražské povstání. Dopravní podnik navíc posílil tramvajovou linku v úseku Pankrác a Pražského povstání.
|
Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření
Ve stejnou dobu jako stanici Pankrác dopravní podnik uzavřel kvůli rekonstrukci i stanici metra B Českomoravská. Dělníci tam podle plánů mají vyměnit eskalátory a rozvody nebo instalovat výtahy a zatím zůstává tato stanice pro cestující mimo provoz. Podle dřívějších informací měla oprava trvat zhruba do konce letošního roku.
Podle dopravního podniku se nicméně ukázalo, že některé nosné konstrukce stanice jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přineslo nutnost prací navíc a odložení termínu otevření.
V předminulém týdnu dopravní podnik oznámil, že plánuje Českomoravskou otevřít před 25. březnem příštího roku, kdy začne mistrovství světa v krasobruslení v blízké O2 areně.
|
21. listopadu 2025