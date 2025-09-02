Závada na výhybce na Kačerově zastavila metro, cestující vozily autobusy

Porucha výhybky ve stanici Kačerov zastavila provoz části linky C ve 14:42. V úseku Pražského povstání až Háje byla obousměrně zavedena náhradní autobusová linka XC.
Mezi stanicí Pražského povstání a konečnou v Letňanech jezdilo metro po celou dobu bez omezení.
Podle jedné z cestujících souprava kolem 15. hodiny ještě vyjela ze stanice Roztyly směrem na Kačerov, pak ale zůstala stát v tunelu.
„Strojvedoucí pak přešel na druhý konec vlaku a se soupravou krokem dojel zpátky do stanice Roztyly, kde se všichni vyhrnuli ven,“ popsala.