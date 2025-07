Návštěvníci Dne otevřených dveří metra D sestupují do podzemí tunelem, kterým v budoucnu povedou eskalátory. (17. května 2025) | foto: ČTK

Rozhodnutí je zatím nepravomocné, přičemž konsorcium už proti němu v polovině července podalo rozklad. Boj o lukrativní zakázku za desítky miliard tak ani zdaleka nekončí.

Milníky v tendru ● DPP 5. září 2023 rozhodl o vyloučení sdružení PVM ze soutěže a za vítěze vyhlásil Subterru. ● PVM i Strabag podaly proti výběru stavebníka 20. září 2023 námitku, přičemž PVM i proti svému vyloučení. DPP námitky zamítl. Firmy se obrátily na ÚOHS. ● Antimonopolní úřad 15. ledna 2024 zrušil výběr zhotovitele. DPP nejdříve podal proti rozhodnutí rozklad, už 13. března 2024 ale sám zrušil svůj výběr dodavatele. ● DPP 6. srpna 2024 opět za vítěze vybralo Subterru. Zbylí soutěžící opět podali námitky. ● ÚOHS letos v březnu pravomocně zrušil výběr Subterry a DPP nyní opět posuzuje nabídky. ● Naposledy ÚOHS 30. června potvrdil vyloučení PVM, proti tomu sdružení podalo rozklad.

Spor o vyloučení PVM ze soutěže se táhne již od září roku 2023. „Z předložené nabídky a vysvětlení sdružení vedeného společností Porr, s ohledem na chyby ve zpracování harmonogramu či na jeho chybějící součásti, zcela jednoznačně vyplynulo, že DPP by neměl jistotu řádného plnění smlouvy,“ odůvodnil tehdy dopravní podnik své rozhodnutí.

Druhým důvodem měla být takzvaná mimořádně nízká cena u některých položek v nabídce, tedy taková, která se jeví být účelově nerealistická. PVM totiž napsalo, že druhý úsek metra D postaví jen za 27,8 miliardy korun, tedy o 2,2 miliardy levněji než sdružení vedené Subterrou. To DPP opakovaně prohlásil za vítěze, ale ÚOHS tento výběr několikrát zrušil, naposledy v březnu dokonce pravomocně.

Za oběma výhradami si DPP dodnes ve své argumentaci stojí. Proto také následně odmítl námitky PVM. Případ dostal v říjnu 2023 na stůl antimonopolní úřad, který se složitými otázkami zabýval necelých 21 měsíců. Až nedávno konečně rozhodl.

„Úřad následně dospěl k závěru, že harmonogram navrhovatele vykazuje nedostatky, které způsobují jeho rozpor se zadávacími podmínkami,“ informoval ÚOHS začátkem července.

Různé posudky

Podkladem pro toto rozhodnutí bylo hned několik znaleckých posudků. Sám úřad o jeden požádal Kloknerův ústav ČVUT, kterého se zeptal na celkem 33 sporných otázek týkajících se harmonogramu.

Odborníci pak popsali řadu nedostatků, například že harmonogram neobsahuje položky ‚Zřízení, provoz a odstranění staveniště Nádraží Krč‘.

Podle generálního ředitele společnosti Porr Dušana Čížka ale jak DPP, tak odborníci z Kloknerova ústavu nesprávně zaměňují nabídkový harmonogram s realizačním. Ten prý má případný vítěz dopracovat až po podepsání smlouvy.

Své stanovisko firma doložila také dvěma posudky, které ÚOHS zaslala. Vzhledem k rozporu mezi nimi a dokumentem z dílny Kloknerova ústavu požadovalo vyloučené sdružení vypracování revizního posudku, který by věc rozsoudil.

ÚOHS ale k tomuto kroku nepřistoupil a celou věc rozhodl na základě jím zadaného posudku. „Jak odborné posouzení Werkl, tak znalecký posudek Ryska vykazují z hlediska svého věcného obsahu a odborných závěrů nezanedbatelné nedostatky,“ píše se v novém rozhodnutí ÚOHS, které má iDNES.cz k dispozici.

Posudek Kloknerova ústavu v něm označil za jediný použitelný, a tudíž podle této úvahy ani nebyl důvod k vypracování dalšího revizního.

Naopak v případě mimořádně nízké nabídkové ceny dal ÚOHS za pravdu sdružení PVM, které mimo jiné argumentovalo tím, že nízká cena některých položek je důsledkem množstevních slev a dalších benefitů od dodavatelů.

K potvrzení vyloučení ale stačily popsané chyby v harmonogramu. V rámci podaného rozkladu proti rozhodnutí trvá PVM nadále na vytvoření revizního posudku a opětovném přezkoumání celé věci.

„Úsměvné je, že nabídkové harmonogramy dnes již nemají žádný význam, neboť vlivem posunu zahájení jsou pro stavbu metra D již nepoužitelné,“ konstatuje Čížek.

O vyloučení tak bude nyní rozhodovat předseda ÚOHS Petr Mlsna. Zároveň DPP momentálně opět posuzuje nabídky Subterry a Strabagu poté, co antimonopolní úřad výběr Subterry zrušil. PVM se nicméně může do soutěže ještě vrátit, pokud by se mu u Mlsny podařilo uspět. Tak či tak, zadávací řízení se zatím zdaleka neblíží ke konci.

Ať už DPP vybere napotřetí kohokoliv, dá se totiž očekávat opětovné kolečko námitek a protestů. Dopravní podnik očekává zahájení stavby této etapy na začátku příštího roku, přičemž podle původního plánu to mělo být již na konci roku 2023.