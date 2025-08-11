Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců města, firmy Metroprojekt Praha, dopravního podniku (DPP) a Národní galerie. Umělci se inspirovali například evolucí či lékařským výzkumem. Podívejte se na jejich návrhy nového metra.
Umístění stanice Olbrachtova bude podél ulice Na Strži s vazbou na ulici Jeremenkovu a Antala Staška. | foto: dpp.cz

Výtvarná podoba budoucí stanice metra D Libuš.

Jednotící výtvarný motiv s umělci konzultuje architekt David Vávra, který dohlíží na sjednocený design celé trasy. Cestující hned po vstupu pochopí, na jaké lince se nacházejí, avizuje DPP.

„Architektonická koncepce nové linky je postavená na principu střídmosti, která poskytne maximální prostor pro výtvarný projev umělce,“ uvedl podnik.

Sjednocené motivy mají od svého otevření i linky A, B a C. Stanice na „áčku“ od roku 1978 charakterizují barevné hliníkové dlaždice, ostatní linky do takové míry vizuálně jednotné nejsou. Přesto se podobné prvky najdou. Nejstarší linka C z roku 1974 je často obložená mramorem či žulou, ve stanicích nejmladší linky B, otevřené v roce 1985, bývá přítomné sklo.

Levitující technologie a vtahující vzor

Vizualizace budoucí stanice metra D Pankrác.

Jako první se už v létě 2019 představily stanice Olbrachtova a Pankrác D. „Pracoval jsem s alegorickým rozměrem evoluce, moderních technologií a vynálezů, inspiroval jsem se nanočásticemi, ze kterých jsou složení lidé i vše okolo nás v provázaném superorganismu,“ vysvětlil autor návrhu přestupní stanice na Pankráci Jakub Nepraš, který se věnuje sochařství a videu.

Stanice se zároveň přizpůsobí denní době i příjezdům soupravy. Večer barvy zteplají a projekce animace zpomalí. Příjezd metra naopak stanici rozzáří.

Spory o metro D. Konsorcium vyloučené z tendru se dále brání, podalo rozklad

Malíř Vladimír Kokolia navrhl Olbrachtovu tak, aby čekání na metro nebylo o zírání do zdi nebo na dlažbu. Využil k tomu takzvané autostereoskopické zobrazování. Tedy techniku, díky které dvourozměrná předloha vypadá, jako kdyby byla trojrozměrná.

„V praxi obraz na pohled vypadá jen jako dezén, ‚váleček na zdi‘. Při určitém způsobu koukání se ale jeho plošná textura začne jevit jako prostorový obraz. Obvykle si to vyžádá víc než pár vteřin, ale cestující tento čas mají,“ dodal malíř.

Křivky a barvy

Vizualizace budoucí stanice metra D Nádraží Krč.

Nádraží Krč bude jediná povrchová stanice linky D. „To výtvarnému řešení přináší nové možnosti vnímání, ale i problémy s proměnou prostoru v různé denní době i vnímáním uměleckého díla při pohledech na objekt zvenčí i zevnitř do okolí. Je to ale napínavé a osvěžující,“ řekl malíř a grafik Vladimír Kopecký.

Design stanice je strohý, ale doplňují ho výrazně barevné vzorce. Celá stavba nemá vyčnívat, ale splynout s okolním parkem.

V laboratoři a na EKG

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.

Vizuální ztvárnění stanice Nemocnice Krč se jako jediné na trase D inspirovalo charakterem místa. Podobně je řešen například vestibul linky B na Karlově náměstí, kde mozaika připomíná Karla IV.

„Ve svých návrzích jsem se pokusil zohlednit téma, kterým je dominantní přítomnost nemocnice. Nejdůležitější inspirací je v této souvislosti lékařský výzkum,“ popsal umělec Jiří Černický.

Policisté odhalili, kdo vyhrožoval komisi na metro D. Stavbu hatí další překážky

„Ze šesti strategií vykrystalizovaly dvě. Tou první je interaktivní ‚multi-graf‘ v podobě ornamentu vyjadřujícího životní funkce člověka. Měl by být na dominantní stěně podél kolejiště. Druhou je improvizace s vitrážovými kolečky, jejichž podoba vychází z pozorovacích platforem, na kterých se provádějí mikrobiologická pozorování například pohledem do mikroskopu nebo Petriho misky,“ řekl Černický.

Geometrie

Vizualizace budoucí stanice metra D Nové Dvory.

Stanice Nové Dvory nejvíce splňuje střídmé zadání. Tvoří ji geometrické tvary propojené podle jejich autora Stanislava Kolíbala „ostře barevnými rovnoběžkami“.

„Výtvarné řešení stanice tvoří dva devět metrů dlouhé reliéfy nad vstupem na pojízdná schodiště. Pro odlišnost je hlavním motivem jednoho kruh a u druhého čtverec,“ dodal umělec.

Dinosaurus v pravěké jeskyni

Výtvarná podoba budoucí stanice metra D Libuš.

Nejčerstvější je podoba stanice Libuš, zveřejněná na začátku července. Vybočuje tím, že se jí budou věnovat mladší umělci. Trojice Julius Reichel, Roman Výborný a Roel Jeroen van der Linden stylizují Libuš jako jeskyni s novodobými mýty, ze které trčí socha dinosaura.

Komunistu v metru ne. Radnice kritizuje jméno stanice Olbrachtova

„Návrh představuje výrazný koncepční i generační posun v paletě děl, která se nově objeví v galerii pražského metra. Přestože se může zdát jako lehce extravagantní nebo provokativní, vizuálně se chová spíše neutrálně až minimalisticky,“ řekla architektka metra Anna Švarc.

Poslední dvě stanice v úseku metra z Pankráce do Písnice ještě neznají svou výtvarnou podobu. Jde o Písnici a Depo Písnice. „Vzhledem k tomu, že není finální urbanistické a architektonické řešení stanic, se soutěž v tuto chvíli nepřipravuje,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

