Práce na metru D probíhají nonstop. Ražba Pankráce finišuje, jde při ní o milimetry

Autor: fra
  13:32
Pár desítek metrů pod budovami a rušnou křižovatkou na pražském Pankráci se skrývá obří stavba. Sjeli jsme do hloubky 30 metrů, abychom si exkluzivně prohlédli výstavbu nové linky pražského metra. Práce pokračují podle plánu a přímo pod linkou C vzniká největší stanice metra v Praze.
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)
42 fotografií

Zároveň jde o technicky nejsložitějších část celého projektu. Aktuálně je dokončeno zhruba 97 procent ražeb staničních a traťových tunelů. Celkem jde o přibližně 2,8 kilometru podzemních prostor včetně přestupů, štol a technologických chodeb. Stavbaři potvrzují, že díky současnému tempu dodržují harmonogram, který počítá s dokončením hrubých ražeb v roce 2026.

Stanice Pankrác D je rozčleněna do několika samostatných výrubů a vyražena je z 87 procent, po dokončení se stane největší stanicí metra v Praze. Část jejích prostor vzniká přímo pod provozovanou linkou C a pod administrativní budovou Gemini, což práci výrazně komplikuje a vyžaduje rozsáhlý geologický monitoring.

28. dubna 2025

„Tahle stanice je z hlediska geologie i navazujících staveb extrémně náročná. Nacházíme se na tektonické poruše a současně pracujeme částečně přímo pod provozem linky C. Každý postup musíme koordinovat v milimetrových tolerancích,“ říká stavbyvedoucí společnosti Subterra Václav Anděl.

Nonstop provoz a unikátní ražba pod tratí

Zvláštní pozornost si vyžádala ražba středního výrubu. Jde o fázi, kde se již propojují jednotlivé části v budoucí prostor jednolodní stanice a kde je nutné přesné napojení výztužných rámů na boční výruby. „Střední výrub je přesná práce. Vše se musí potkávat s přesností do jednoho centimetru. Každá větší odchylka od projektované polohy rámu by byla velkým problémem,“ doplňuje koordinátor výstavby Petr Chamra.

Specifická je také část ražená přímo pod linkou C, kde se postupuje s maximální kontrolou vibrací i deformací okolních konstrukcí. Kromě standardních postupů využívají stavbaři i speciální měřicí systémy, které sledují deformace tubusů metra C v reálném čase.

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Ražby probíhají v režimu 24/7. Jen na ražených objektech na Pankráci se pohybuje denně okolo stovky pracovníků. V provozu bývá razicí tunelbagr, vrtací vůz, stroje na stříkaný beton, nakladače, dempry nebo manipulační plošiny. Podle potřeby se provádějí trhací práce, odtěžování rubaniny, osazování výztuže či příprava vývrtů pro další odstřel.

V posledních dvou měsících postupovala ražba středního výrubu rychlostí přibližně 30 metrů měsíčně. Stavbaři zároveň uvádějí, že i přes složité prostředí se daří minimalizovat dopady na povrch a běžný provoz v okolí.

Práce pokračují i v dalších úsecích

Současně se razí přestupní chodba směrem k obchodnímu centru Arkády, později začne ražba směrem k poště. V sousední stanici Pankrác C se dokončuje rekonstrukce. Před obchodním centrem probíhají práce na vestibulu a eskalátorových tunelech.

V traťových tunelech se realizuje definitivní ostění. Na Olbrachtově došlo minulý čtvrtek k částečnému otevření ulice Na Strži v režimu 1+1 nad jižním vestibulem.

Konkurence nejedná férově, nátlakové e-maily jsou za hranou, říká stavitel metra

Ražby stanice Pankrác D budou dokončeny v průběhu roku 2026. Poté začne betonáž definitivního ostění, jejíž dokončení se plánuje na rok 2027.

Stanice je součástí úseku Pankrác–Olbrachtova, ten však bude zprovozněn až společně s druhou částí Olbrachtova – Nové Dvory. Zahájení této etapy zatím brzdí vleklé spory neúspěšných uchazečů o zakázku.

21. listopadu 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Kulturní centrum Co.labs v Brně otevře po rekonstrukci v lednu

KulturnĂ­ centrum Co.labs v BrnÄ› otevĹ™e po rekonstrukci v lednu

Rozsáhlá přestavba kulturního centra Co.labs v Brně za víc než 98 milionů korun přinesla rozšíření prostor o 2000 metrů čtverečních, nahrávací studio nebo...

16. prosince 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Ambiciózní plán radnice: Havlíčkův Brod dá stovky milionů na byty, seniory i bazén

V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v...

V několika ohledech rekordní a ambiciózní. Tak se dá charakterizovat rozpočet Havlíčkova Brodu na rok 2026. Dle dokumentu, který schválilo bez výjimky všech 24 přítomných zastupitelů, půjde ve...

16. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Muž na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky posílal lidi bez domova

ilustrační snímek

Muž v chatce u Šlapanic na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky obsahující potřebnou látku posílal lidi bez domova. Policisté jej obvinili z...

16. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Velký třesk ve zdravotnictví. Čtyři věci, které budou od ledna jinak

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Posílení některých screeningových programů, rozšíření obsahu preventivních prohlídek nebo doplnění hrazených výkonů v péči o duševní zdraví – to jsou některé změny, které čekají české zdravotnictví...

16. prosince 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

16. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Úleva pro Litovel. Zápach ze sušárny kalů omezí nová technologie

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Vodohospodářská společnost VHS Čerlinka doplní novou solární sušárnu čistírenských kalů v Litovli na Olomoucku o technologii, která eliminuje vznik zápachu při jejím provozu. Na webu města to oznámil...

16. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Světelné laborky v iQlandii

Humanoidní robot předával v liberecké iQlandii dětem vysvědčení.

Kdy jindy během roku víc vynikne světlo než o Vánocích – třeba na stromečku s vychytaně zapojenými elektrickými svíčkami nebo na jiném, který je vyrobený z optických vláken.

16. prosince 2025  15:10

Zambie: Humanitární organizace CARE pomáhá v zemi, která trpí extrémním suchem i ničivými povodněmi

16. prosince 2025  15:02

Mendelova univerzita bude v Ekvádoru koordinovat ekologické vzdělávání

ilustrační snímek

Mendelova univerzita v Brně bude v Ekvádoru koordinovat projekt, který má vést k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření, a to propojením zemědělství,...

16. prosince 2025  13:18,  aktualizováno  13:18

Nový profesor ZČU zpřístupňuje archivy a zjednodušuje administrativu lékařům

ilustrační snímek

Historické soužití Čechy s Němci dokumentuje na portálu Porta fontium téměř 8000 historických map, matrik, kronik a úředních knih. Jejich automatické převedení...

16. prosince 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Mince od 113 dárců i prezident. Jeřáb vrátil do věže zámku časovou schránku

Kastelánka zámku Libochovice Michaela Prokopová ukazuje líc pamětní mince,...

Do makovice vodárenské věže na zámku v Libochovicích na Litoměřicku se vrátila pomocí jeřábu a řemeslníků schránka s historickými i novými dokumenty, mincemi a fotografiemi. Tím končí první a druhá...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.