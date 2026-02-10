Výběr dodavatele na stavbu části metra D byl v pořádku, tvrdí antimonopolní úřad

„Úřad vyhodnotil předložené podklady a neshledal důvod zasáhnout do postupu zadavatele. Hodnocení nabídek týkající se předchozích zkušeností členů pracovního týmu, které bylo navrhovatelem zpochybňováno, bylo provedeno v mezích právních předpisů,“ uvedla Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚOHS.
DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí ÚOHS sám zrušil. Následně ho v roce 2024 zopakoval, pak ho však opět zrušil ÚOHS, nyní již pravomocně. Loni v říjnu vybral dopravní podnik sdružení vedené firmou Subterra potřetí.
„Z přezkumu provedeného Úřadem vyplynulo, že zadavatel posoudil zkušenosti jednotlivých odborníků vybraného dodavatele získané v řídící pozici na tunelových stavbách ražených metodou NRTM v hodnotě přes 1 miliardu korun správně,“ stojí v tiskovém prohlášení.
Podle antimonopolního úřadu nevyplývají z šetření skutečnosti, které by vyžadovaly tvorbu nových opatření a zároveň nedošlo ze strany zadavatele k porušení zásad rovného zacházení.
Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.
Kromě aktuálního řízení u ÚOHS však podpis smlouvy s vítězem tendru blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. Soud jej vydal na žádost sdružení PVM, které napadlo žalobou rozhodnutí ÚOHS z loňského září. Rozhodnutí úřadu a poté i jeho předsedy potvrzovalo oprávněnost vyloučení PVM z tendru. O žalobě PVM zatím soud nerozhodl.