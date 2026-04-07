Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Antimonopolní úřad (ÚOHS) oznámil, že jeho předseda Petr Mlsna pravomocně zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která požadovala zrušení výběru vítěze zakázky.
„Rozhodnutí nabývá právní moci doručením účastníkům řízení, čímž končí proces přezkumu této veřejné zakázky,“ uvedl ÚOHS na síti X.
Podle úřadu postupoval pražský dopravní podnik při hodnocení kvalifikace v souladu se zákonem.
„Úsek metra D Olbrachtova – Nové Dvory tak postaví sdružení společností Subterra a.s., HOCHTIEF CZ a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a BeMo Tunneling GmbH, za cenu 29,99 miliard korun bez DPH,“ uvedl dopravní podnik v tiskové zprávě.
Metro D v nejistotě. ÚOHS zrušil výběr vítěze třicetimiliardového tendru
Zmiňovaný úsek metra D naváže na právě budovaný první úsek Pankrác D – Olbrachtova.
Dopravní podnik Praha po podepsání smlouvy odeslal zhotoviteli výzvu k zahájení výstavby. Zahájení výstavby dalšího úseku metra D se čeká v nejbližších týdnech.
DPP vypsal tendr na druhou část nové linky metra v polovině roku 2022. Sdružení Subterry od té doby vybral již dvakrát, kvůli řízením u ÚOHS iniciovaným neúspěšnými uchazeči jej však nejprve v roce 2023 sám zrušil a další výběr z roku 2024 zrušil úřad.
1. prosince 2023