Výběrem zhotovitele stavby druhé části pražského metra se opět zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dopravní podnik (DPP) vybral vítěze znovu loni. Říjnový výběr sdružení Subterra, Hochtief a BeMo Tunelling s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH napadla firma Strabag.
První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025)

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025) | foto: Petr Hejna (DPP)

Informaci přinesla Česká televize a potvrdil ji i mluvčí úřadu Martin Švanda.

Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem navíc blokuje předběžné opatření vydané Krajským soudem v Brně. Soud jej vydal na žádost sdružení Porr, Vinci a Marti (PVM), které napadlo dřívější rozhodnutí ÚOHS týkající se jeho vyloučení z tendru. O žalobě soud zatím nerozhodl, řekla mluvčí soudu Klára Belkovová.

Stopka tendru na metro D. Soud zakázal podepsat smlouvu s případným vítězem

„Řízení bylo zahájeno v listopadu na návrh dodavatele Strabag. Navrhovatel si stěžuje na výběr dodavatele, kterým je sdružení společností Subterra, Hochtief a BeMo Tunelling. Prvostupňové rozhodnutí nebylo dosud vydáno,“ uvedl Švanda.

„DPP loni na začátku informoval o tom, že rozhodl o výběru zhotovitele stavby druhého úseku metra D. Na základě řádného vyhodnocení nabídek dle zákona o zadávání veřejných zakázek a zohlednění předchozích rozhodnutí ÚOHS vybral DPP nejvýhodnější nabídku. Tu podalo sdružení firem vedené společností Subterra. Současně jsme informovali, že smlouvu s vybraným dodavatelem bude možné uzavřít po uplynutí zákonných lhůt dle zákona. Nyní DPP čeká na rozhodnutí ÚOHS a poskytuje mu plnou součinnost,“ uvedl vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík.

DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí ÚOHS sám zrušil. Následně ho v roce 2024 zopakoval, pak ho však opět zrušil ÚOHS, nyní již pravomocně. Loni v říjnu vybral dopravní podnik sdružení vedené firmou Subterra potřetí.

Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.

Pro rozhodnutí soudu zákon nestanoví lhůtu

Kromě aktuálního řízení u ÚOHS však podpis smlouvy s vítězem tendru blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. Soud jej vydal na žádost sdružení PVM, které napadlo žalobou rozhodnutí ÚOHS z loňského září. Rozhodnutí úřadu a poté i jeho předsedy potvrzovalo oprávněnost vyloučení PVM z tendru.

Spory o metro D. Konsorcium vyloučené z tendru se dále brání, podalo rozklad

„Soud bude ve věci samé rozhodovat rozsudkem, přičemž pro rozhodnutí zákon nestanoví žádnou lhůtu. V současné době ve věci teprve probíhají přípravné úkony a soud nemůže předvídat procesní strategie jednotlivých účastníků a osob zúčastněných na řízení, které mohou mít významný vliv na délku řízení,“ konstatovala mluvčí soudu Klára Belkovová.

Doplnila, že vydání předběžného opatření napadly pražský dopravní podnik i Subterra-Hochtied kasačními stížnostmi u Nejvyššího správního soudu (NSS). Ten o nich zatím nerozhodl. Krajský soud tak zatím nemůže rozhodnout o žalobě, dokud mu NSS nevrátí část soudního spisu, kterou mu krajský soud předložil.

28. dubna 2025

