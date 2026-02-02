Nové vlaky pro metro. Koženka a nerez jako standard, pojedou bez strojvedoucích

Dokument, který stanovuje požadavky na provoz, vzhled a vybavení vozidel, připravil organizátor pražské veřejné dopravy Ropid.
„Standard jsme připravovali tak, aby odpovídal reálným provozním možnostem dopravce, ale zároveň posouval kvalitu metra výrazně dopředu. Díky jasně definovaným parametrům můžeme dlouhodobě systematicky zvyšovat úroveň služeb pro cestující,“ uvedl jeho ředitel Petr Tomčík.
Dokument rozděluje vozy metra na tři kategorie – nově nakupované, rekonstruované a ty, u kterých se již s dalšími úpravami nepočítá.
Ty nově nakupované mají mít podle standardů kromě automatického provozu a plošin zakrývajících mezeru mezi vlakem a nástupištěm také například polstrované koženkové sedačky, nerezové tyče k držení, elektronický informační systém s on-line daty, kamerový systém se záznamem nebo technologii automaticky počítající cestující.
Ropid připravuje také další dokument, který se zaměří na stanice a sjednocení jejich informačních a odbavovacích systémů. Organizace chce také zlepšit fungování akustických majáčků pro nevidomé, které je navádějí na výstupy, eskalátory či přestupní chodby.
Praha začala v roce 2024 hledat dodavatele 52 automatických souprav metra, které plánuje nasadit na lince C a budované lince D. Hodnotu zakázky město předpokládá na 86 miliard korun, což zahrnuje i úpravy stanic a servis na 35 let.
Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) by dodávka prvních vozů měla být na přelomu let 2030 a 2031, s ohledem na zdržení při stavbě metra D je chce město nejprve nasadit na lince C. Výběr dodavatele řešil z popudu firmy Stadler antimonopolní úřad, který námitku společnosti loni pravomocně zamítl.