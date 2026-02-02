Nové vlaky pro metro. Koženka a nerez jako standard, pojedou bez strojvedoucích

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:52aktualizováno  13:52
Nově nakupované vozy pražského metra budou muset jezdit bez strojvedoucích nebo mít výsuvnou plošinu, která při nástupu překryje mezeru mezi hranou nástupiště a soupravou. Informace vyplývají z aktualizovaných standardů kvality pro metro, které v pondělí schválili radní hlavního města. Magistrát plánuje pořízení nových automatických vlaků pro linky C a D, dopravní podnik (DPP) nyní vybírá jejich dodavatele.

Linka metra C | foto:  Petr Topič, MAFRA

Dokument, který stanovuje požadavky na provoz, vzhled a vybavení vozidel, připravil organizátor pražské veřejné dopravy Ropid.

„Standard jsme připravovali tak, aby odpovídal reálným provozním možnostem dopravce, ale zároveň posouval kvalitu metra výrazně dopředu. Díky jasně definovaným parametrům můžeme dlouhodobě systematicky zvyšovat úroveň služeb pro cestující,“ uvedl jeho ředitel Petr Tomčík.

Dokument rozděluje vozy metra na tři kategorie – nově nakupované, rekonstruované a ty, u kterých se již s dalšími úpravami nepočítá.

Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

Ty nově nakupované mají mít podle standardů kromě automatického provozu a plošin zakrývajících mezeru mezi vlakem a nástupištěm také například polstrované koženkové sedačky, nerezové tyče k držení, elektronický informační systém s on-line daty, kamerový systém se záznamem nebo technologii automaticky počítající cestující.

Ropid připravuje také další dokument, který se zaměří na stanice a sjednocení jejich informačních a odbavovacích systémů. Organizace chce také zlepšit fungování akustických majáčků pro nevidomé, které je navádějí na výstupy, eskalátory či přestupní chodby.

Praha začala v roce 2024 hledat dodavatele 52 automatických souprav metra, které plánuje nasadit na lince C a budované lince D. Hodnotu zakázky město předpokládá na 86 miliard korun, což zahrnuje i úpravy stanic a servis na 35 let.

OBRAZEM: Odhalená Flora. Stanice metra před roční rekonstrukci ukázala útroby

Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) by dodávka prvních vozů měla být na přelomu let 2030 a 2031, s ohledem na zdržení při stavbě metra D je chce město nejprve nasadit na lince C. Výběr dodavatele řešil z popudu firmy Stadler antimonopolní úřad, který námitku společnosti loni pravomocně zamítl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Náměstkem hejtmana pro zdravotnictví se stal Jan Kříž, vystřídal Maška (oba ANO)

ilustrační snímek

Náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví se dnes stal dosavadní předseda zdravotního výboru krajského zastupitelstva Jan Kříž (ANO). Ve...

2. února 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

Epidemie žloutenky na jižní Moravě sílí, hygienici evidují 115 případů

ilustrační snímek

Jihomoravští hygienici evidují za leden 115 případů žloutenky. Je to více než polovina celkového počtu uplynulého roku, kdy jich bylo 221. O rok dříve bylo...

2. února 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

NSS se zastal spolku, který chce adresy Airbnb v Praze, znovu rozhodne magistrát

ilustrační snímek

Magistrát hlavního města se musí znovu zabývat žádostí spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy o poskytnutí konkrétních adres a počtů lůžek krátkodobého...

2. února 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí...

2. února 2026  12:02,  aktualizováno  15:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šest brněnských městských částí nabídne na společenských akcích vratné kelímky

ilustrační snímek

Šest brněnských městských částí nabídne na svých kulturních a společenských akcích vratné kelímky. Radnice se spojily a požádaly o dotaci z ministerstva...

2. února 2026  13:34

Finská sezona v Olomouci připomene 40. výročí partnerství s Tampere

ilustrační snímek

Finskému umění, literatuře, filmům, hudbě, skřítkům Mumínkům a také saunování bude věnována Finská sezona v Olomouci. Po celý rok bude připomínat 40. výročí...

2. února 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

2. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Daň z nemovitých věcí 2026: inflace ji nezvedne, rozdíly dělají koeficienty obcí

2. února 2026  15:03

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)

Zamrzlé Lipno láká v těchto dnech stovky bruslařů i běžkařů. A zkracují si přes něj cestu i řidiči aut. Patří mezi ně místní pendleři, kteří pracují za hranicemi, i lyžaři mířící do rakouského areálu...

2. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Na ulici Přemyslovců v Ostravě-Mariánských Horách brzy spustí provoz pro automobily

2. února 2026  14:44

Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

Obec Damníkov vypsala pro osiřelé děti veřejnou sbírku. (2. února 2026)

Před pěti lety jim zemřela maminka na covid a teď je to přesně týden, co děti Anička a Vítek z Damníkova na Orlickoústecku přišly po tragické dopravní nehodě u Svitav o tatínka. Mezi lidmi, a nejen...

2. února 2026  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.