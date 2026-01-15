Oprava Českomoravské o víkendu omezí provoz metra, nepojede část linky B

Kvůli pracím na rekonstrukci stanice linky B Českomoravská nepojede o následujícím víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Stejná výluka se bude opakovat o víkendu 14. a 15. února. Podnik v době omezení zavede náhradní tramvaje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

O plánovaných výlukách informovala mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.

Dopravní podnik chce od začátku loňského roku uzavřenou stanici otevřít tak, aby ji mohli využívat návštěvníci mistrovství světa v krasobruslení, které se bude v blízké O2 areně konat od 24. do 28. března.

„Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ uvedl vedoucí odboru investic do metra DPP Daniel Veverka.

Stanice metra Českomoravská nové jméno nedostane. Důvod je podle radního prostý

Po oba víkendy pojede metro mezi stanicemi Zličín a Florenc standardně. V úseku na opačnou stranu bude mezi Vysočanskou a Hloubětínem jezdit kyvadlově jen po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín si cestující pokračující dále na Černý Most přestoupí mezi vlaky, které na sebe budou navazovat.

V době výluk DPP v denním provozu zavede náhradní tramvajovou dopravu XB v trase Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Poliklinika Vysočany - Nádraží Vysočany - Vysočanská.

Jako alternativní náhradní dopravu bude možné využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 bude v úseku Špejchar - Starý Hloubětín posílena, dodala mluvčí.

Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Rekonstrukce Českomoravské začala loni 6. ledna a měla trvat zhruba do konce loňského roku. Kvůli horšímu stavu konstrukcí se však práce protáhly. Kromě prodloužení také vícepráce znamenaly nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo.

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Barrandov.

Barrandov.

Lednová ranní mlha na Barrandově.

V Praze 5, Smíchově, Malvazinkách byla v době sněhové a náleďové kalamity předchozích dnů i dnes zvládnuta výborně, když dva vozy s radlicí a sypačem dvou velikostí pro úpravu vozovky a úpravu...

Žižkovo náměstí

Žižkovo náměstí

Díra na Žižkově

Strašnická

Strašnická

Novodobé označení stanice Strašnická.

