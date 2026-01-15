Oprava Českomoravské o víkendu omezí provoz metra, nepojede část linky B

O plánovaných výlukách informovala mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.
Dopravní podnik chce od začátku loňského roku uzavřenou stanici otevřít tak, aby ji mohli využívat návštěvníci mistrovství světa v krasobruslení, které se bude v blízké O2 areně konat od 24. do 28. března.
„Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ uvedl vedoucí odboru investic do metra DPP Daniel Veverka.
Po oba víkendy pojede metro mezi stanicemi Zličín a Florenc standardně. V úseku na opačnou stranu bude mezi Vysočanskou a Hloubětínem jezdit kyvadlově jen po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín si cestující pokračující dále na Černý Most přestoupí mezi vlaky, které na sebe budou navazovat.
V době výluk DPP v denním provozu zavede náhradní tramvajovou dopravu XB v trase Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Poliklinika Vysočany - Nádraží Vysočany - Vysočanská.
Jako alternativní náhradní dopravu bude možné využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linka 8 bude v úseku Špejchar - Starý Hloubětín posílena, dodala mluvčí.
Rekonstrukce Českomoravské začala loni 6. ledna a měla trvat zhruba do konce loňského roku. Kvůli horšímu stavu konstrukcí se však práce protáhly. Kromě prodloužení také vícepráce znamenaly nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo.