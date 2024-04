Rány pěstí i kopance. Policie hledá napadené z metra, útočníka zadržela

Událost se stala kolem sedmé hodiny večer. „Devětadvacetiletý muž ve stanici metra Florenc bezdůvodně urážel a napadal všechny kolem a jeho agrese se stále stupňovala,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Jednoho z kolemjdoucích muž v přístupovém vestibulu odstrčil, udeřil ho loktem do ramene a poté pokračoval na nástupiště. Tam podle policistů nastoupil do přijíždějící soupravy jedoucí na Černý Most a uvnitř ostatní velmi hrubě urážel, na jednu ženu i plival.

Té se jeden z cestujících zastal a agresora ve stanici Křižíkova vystrčil z vagonu. Muž ovšem začal do zavřených dveří bouchat pěstí a kopat do nich.

Ve chvílí, kdy metro odjelo, napadl útočník dalšího muže. Udeřil ho do obličeje a dalšího muže následně kopl do břicha. Poté nastoupil do přijíždějící soupravy a odjel do další stanice, kde na něj čekali policisté, kteří ho zadrželi.

„Kriminalisté devětadvacetiletého muže obvinili ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což mu v případě odsouzení hrozí až tři roky za mřížemi,“ uvedl Hrdina.

Zároveň policie žádá napadené, aby se na ni obrátili. „Stejně tak přivítáme jakékoliv informace, které by nás k poškozeným dovedly,“ dodal mluvčí.