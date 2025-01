Metro k O2 areně se na rok zavřelo. Jak se dostat na koncerty nebo hokej?

Metro bude Českomoravskou dál projíždět a zastavuje v sousedních stanicích podzemní dráhy, odkud je to chůzí k halám z Vysočanské zhruba deset minut, z Palmovky dvojnásobek. Z Vysočanské se dá pokračovat tramvajovou linkou číslo 14 nebo 16. Od Palmovky jezdí sedmička a osmička.

Zastávka Arena Libeň jih, kterou obsluhují zmíněné linky 7 a 8, je situovaná přímo před vchodem do O 2 universa. Linky číslo 12 a 31 dovezou návštěvníky na zastávku Poliklinika Vysočany, odkud je to k O 2 areně pár minut pěšky.

Dopravní podnik zavede náhradní tramvajovou dopravu, jejíž podobu ještě nezveřejnil.

Jak se alternativními spoji dostat po uzavírce metra Českomoravská k O2 areně (6. ledna 2025)

Návštěvníky obou arén dostanou na místo také autobusové linky číslo 136, 177 a 195, které stojí na zastávce Nádraží Libeň. Linky 151, 152 a 375 zase staví o kousek dále na zastávce Českomoravská.

Pokud se rozhodnete dopravit osobním automobilem přímo na místo, doporučuje vedení O 2 areny využít parkování v okolí nebo v parkovacím domě. „Přijedete po ulici Českomoravská, na úrovni čísla popisného Českomoravská 1181/21 poté zabočíte do ulice Lisabonská. Po pár metrech následuje kruhový objezd, dejte se prvním výjezdem vpravo a jste u parkovacího domu,“ uvedl provozovatel. Do obou arén je to pak pár minut chůze.

Parkování je také možné v blízkém Stages hotel Prague nebo v obchodním centru Galerie Harfa.

Podle pražského dopravního podniku potrvá rekonstrukce stanice Českomoravská od 6. ledna do 12. prosince 2025.