Metro Opatov se možná až na rok uzavře, v okolí se bude masivně stavět

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:52aktualizováno  8:52
Sledovat Metro na Googlu
Stanice metra Opatov

Stanice metra Opatov | foto: ČTK

U stanice metra C Opatov v Praze 11 v úterý začala stavba roky připravovaného...
Podoba budoucího parkoviště na Opatově
Podoba budoucího parkoviště s parkem na Opatově
U stanice metra C Opatov v Praze 11 v úterý začala stavba roky připravovaného...
5 fotografií
Stanice metra Opatov se možná bude zavírat a zavřená může být až rok. Připustil to náměstek primátora Jaromír Beránek v souvislosti s plánovanými úpravami a výstavbou v okolí. Tou nejdůležitější je demolice a vybudování nového mostu nad stanicí, po kterém vede Chilská ulice. V budoucnu by tudy měla také vést tramvajová trať spojující Opatov se Spořilovem.

Stavba nového mostu by mohla začít v roce 2029, hotovo by mohlo být o dva roky později. Schválili to v pondělí pražští radní. Projektovou přípravu záměru bude mít na starosti Technická správa komunikací. Celkově by nahrazení konstrukce mělo podle odhadu vyjít na 1,3 miliardy korun.

Most se nachází nad stanicí metra, vede po něm čtyřproudá silnice a staví na něm autobusy MHD a příměstské dopravy. V prostoru pod ním jsou výstupy z metra a obchody.

Podle radními schváleného dokumentu dříve uskutečněná prověření zjistila, že konstrukce z roku 1980 je neopravitelná. „Jedinou možností je demolice stávajících konstrukcí a výstavba nového silničního mostu,“ stojí v materiálu.

Začala stavba P+R parkoviště na Opatově. Pojme 500 aut, na střeše bude park

Nový most je podle dokumentu nutný také proto, že v okolí Opatova je v plánu rozsáhlá bytová výstavba a další úpravy v souladu s městem zpracovanou územní studií. Ta zahrnuje i vybudování tramvajové trati, která má napojit oblast Jižního Města na tramvajovou dopravu.

„V rámci nového mostu bude připraveno středové těleso pro budoucí tramvajovou trať, přičemž toto těleso bude zpevněné a pojížděné autobusy, využité v prvotní fázi pro provoz autobusů a Integrovaného záchranného systému,“ uvádí dokument.

Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka se práce zřejmě neobejdou bez omezení provozu metra.

„Myslím si, že bude zapotřebí udělat celkovou uzávěru celé stanice,“ řekl. Mohla by podle něj trvat zhruba rok. Dodal nicméně, že zástupci dopravního podniku nadnesli i možnost dočasného zavedení alternativního výstupu ze stanice, který se teoreticky dá zajistit.

„Ještě to bude předmětem jednání,“ uvedl náměstek. Případná uzavírka by se podle něj dala zkoordinovat s omezením provozu na lince C, která bude výhledově nutná kvůli nutným pracím ve stanici Kačerov.

Projektová příprava mostu by měla podle informací magistrátu vyjít na zhruba 80 milionů korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2029 a skončit v roce 2031.

Most je kvůli přítomnosti stanice metra ve správě dopravního podniku, který se spolu s magistrátem bude muset domluvit s nájemci obchodních prostor pod konstrukcí na ukončení nájemních smluv platných do roku 2034 nebo 2036.

„Snahy hlavního města Prahy a DPP o dosažení těchto dohod v minulosti nebyly bohužel nikdy zakončeny úspěchem,“ stojí v podkladech k usnesení radních.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Forscope prodal už 500 000 druhotných softwarových licencí

13. srpna 2026  10:21

Postaví jim vodovod, napojení k němu ale chybí. Kde na to vezmeme, ptá se starosta

Římovská přehrada slouží jako hlavní zdroj pitné vody pro Jihočeský kraj.

Současné zdroje vody tří obcí na severu Písecka obsahují radon či uran a nestačí ani jejich kapacita. Pomoci má rozšíření vodovodu za 79 milionů korun, hotové má být v závěru roku 2027. V Nerestcích...

13. srpna 2026  10:02

Český Volklore slaví světový úspěch. Získal nominaci a míří do oscarového boje

V šestnáctiminutovém filmu hraje hlavní roli Monina Nevrlá (na snímku).

Snímek Volklore jde do boje o hlavní cenu Akademie. Experimentální videoesej Viktorie Štěpánové, která vznikla na FAMU, získala prestižní Student Academy Award a díky tomu se kvalifikuje do...

13. srpna 2026

Co by bylo bez Mnichova 1938? Vojenská akce Cihelna zkusí o víkendu odpovědět

Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské...

Rekonstrukce opravdové bitvy? To platilo doposud. Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách na Orlickoústecku se letos pokusí vydat jiným směrem. Jako hlavní bod programu nabídne návštěvníkům...

13. srpna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro Opatov se možná až na rok uzavře, v okolí se bude masivně stavět

Stanice metra Opatov

Stanice metra Opatov se možná bude zavírat a zavřená může být až rok. Připustil to náměstek primátora Jaromír Beránek v souvislosti s plánovanými úpravami a výstavbou v okolí. Tou nejdůležitější je...

13. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Posádkový dům armádě dávno neslouží, Žatec v objektu vybuduje byty či kino

Takto má po rekonstrukci vypadat část bývalého Posádkového domu armády v Žatci.

Roky nevyužívaný Posádkový dům armády v Žatci se promění v moderní multifunkční objekt s kinem a byty. Žatec získal na jeho rekonstrukci dotaci 100 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá...

13. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Stevie® Awards oznamují vítěze soutěže Mezinárodní ceny za podnikání ® 2026 ze 78 zemí a území

13. srpna 2026  8:52

Cestáři dostali válce prošpikované technikou. Věří v přesnou a kvalitní práci

Pro nové tandemové válce se hned našla práce. Stroje za více než osm milionů...

Silničáři na Vysočině dostali k dispozici dva nové tandemové válce. Krajská správa a údržba silnic je po zaškolení obsluhy hned začala používat při opravách. Stroje za více než osm milionů korun...

13. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Představenstvo Hartmann - Rico posiluje Marie Mošová

13. srpna 2026  8:37

Kolín chce příští rok rozšířit sběrný dvůr Na Svobodném,přibude i re-use centrum

ilustrační snímek

Kolín pokračuje v přípravě na rozšíření sběrného dvora v ulici Na Svobodném, kde má vzniknout mimo jiné re-use centrum. Rada města tento týden schválila výběr...

13. srpna 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

IGEL navázal spolupráci s Menlo Security k posílení bezpečnosti od koncového zařízení až po prohlížeč

13. srpna 2026  8:17

Barum rally uzavře Zlín. Páteční rychlostní zkoušku bude sledovat 30 tisíc lidí

Při páteční noční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally v prostoru...

Tradiční rychlostní zkouška Barum Czech Rally Zlín v ulicích krajského města bude letos kvůli nedávnému požáru 34. budovy v baťovském areálu trochu jiná. Trasa pátečního nočního okruhu povede po...

13. srpna 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×