Dělníci v podzemních prostorách metra pracují nonstop, od rána do večera, sedm dní v týdnu. Veškerý materiál jim přivážejí speciální vlaky pouze v noci, kdy už nejezdí regulérní spoje.
Kvůli případnému hluku v městské zástavbě se musí stavbaři obejít i bez většiny jinak běžných přístrojů. Kabely, dlaždice a skleněné panely tak umisťují výhradně ručně.
Českomoravská se znovu otevře v březnu
Mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík k tomu při prohlídce pro portál iDNES.cz podotýká, že stanice Českomoravská by se měla podle plánu otevřít ideálně v březnu. U stanice Pankrác je pak termín otevření závislý také na nově budované lince D.
Podle Šabíka už v obou stanicích probíhají víceméně finální úpravy, jako je pokládání dlažby a instalace eskalátorů, které jsou podle stavařů ty nejbytelnější, jaké lze v českém metru nalézt. „Je to zejména z toho důvodu, aby ustály nárazový provoz, když je nějaká kulturní nebo sportovní akce v sousední O2 areně,“ podotýká mluvčí stavební společnosti HOCHTIEF Michal Talián.
Mimo to zmiňuje, že rekonstrukce stanice Českomoravská je až nečekaně náročná. „Nalezli jsme konstrukce v naprosto jiném stavu, než se očekávalo. Kvůli tomu jsme museli odbourat i strop,“ tvrdí mluvčí.
Sklo od Maxima Velčovského
Vedle toho se ve stanici Českomoravská rozmisťují také velké skleněné panely bublinového skla, které na zakázku vyhotovila dílna designéra Maxima Velčovského.
Rekonstrukce stanice Českomoravská vyjde DPP na 926 milionů korun a provádí ji firma Syner spolu se společností HOCHTIEF.
Dělnici si podle Šabíka ve stanici Českomoravská museli nejprve poradit s problematickou částí vestibulu, který svými přístavbami vybíhal směrem k Ocelářské ulici a O2 aréně. Část stavby šla k zemi už minulý rok v listopadu.
Oprava byla nutná
Samotná stanice, spadající do pražské čtvrti Libeň, čekala na rekonstrukci poměrně dlouho, poněvadž její technický stav je už po mnoho let považován za nedostatečný. Ve stanici mohli cestující ještě před rekonstrukcí navštívit například ikonické kóje, které zbyly po drátových telefonech. Tyto kóje se v zrekonstruované stanici už vyskytovat nebudou.
Éru devadesátých let minulého století cestujícím každý den připomínal také reliéf u eskalátorů, který navrhl sochař Ladislav Janouch a výtvarník Ivan Kalvoda. Podle Šabíka se ale v tomto případě dílo do stanice vrátí na stejné místo i po rekonstrukci.
Jednou z nejnáročnějších součástí prací je pro stavbaře v obou stanicích pokládání těžkých kabelů, které dodávají energii nejen stanici, ale i vlakovým soupravám.
„Kabely se přenášejí na velikých špulkách a musí je ručně natahovat až 25 dělníků, pro které je to i ve skupině velká tíha,“ vysvětlují pracovníci.
Napojení na metro D
Samotná rekonstrukce stanice Pankrác je pak podle DPP ještě složitější, než rekonstrukce Českomoravské. Úzce totiž souvisí s budováním nové linky metra D, kde se začalo v roce 2022 právě úsekem mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova.
Součástí prací v této stanici proto je vedle výměny eskalátorů a výtahu i vybudování přestupů na novou linku.
6. ledna 2025