Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:42aktualizováno  17:42
Pražský dopravní podnik (DPP) začne v pondělí s výstavbou druhé části podchodu pod ulicí Na Pankráci, který propojí stanici metra C Pankrác s vestibulem budoucí stanice linky D. Práce přinesou od nedělního podvečera do konce roku dopravní omezení ve zmíněné ulici, která bude zúžena.
Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025) | foto: DPP – Petr Hejna

První polovinu podchodu již DPP vybudoval při rekonstrukci stanice metra Pankrác, od konce loňského roku ji mohou cestující využívat při přestupu na tramvaj. Druhá část bude pokračovat směrem k budoucímu vestibulu Gemini stanice metra Pankrác D.

Kromě podchodu začne DPP příští týden stavět také samotný vestibul, jehož základ již vznikl při výstavbě stejnojmenné kancelářské budovy.

OBRAZEM: Odhalená Flora. Stanice metra před roční rekonstrukci ukázala útroby

Od nedělních 17:00 do konce roku si práce podle mluvčí DPP Anety Řehkové vyžádají uzavření části ulice Na Pankráci ve směru do centra v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Strži a Hvězdova.

„Doprava bude v režimu 1+1 v tomto úseku převedena do pásu směr z centra. Autobusová linka 134 bude od neděle 1. února 2026 od zahájení denního provozu vedena po odklonové trase,“ uvedla Řehková.

Autobusy 134 pojedou od neděle v úseku Zelená Liška - Sídliště Pankrác ulicemi Na Strži a Milevská. Zastávky Pankrác pro linku budou umístěny v ulici Na Strži, obdobně zastávky Sídliště Pankrác budou po dobu výluky pro oba směry linky 134 umístěny v Milevské ulici v zastávkách linky 193.

30. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

