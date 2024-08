Kde jsou nouzová tlačítka v metru? Podívejte se. Cestující o nich nevědí

„Neznám“ nebo „nikdy jsem si ho nevšimla“. Tak zněly odpovědi cestujících v pražském metru, když se jich redaktor iDNES.cz zeptal, zda znají tlačítko pro nouzové zastavení vlaku a tuší, kde by ho hledat.

Několik z nich si myslelo, že jsou jím vybaveny pouze soupravy metra, nikoliv stanice. Pouze dva z deseti dotázaných pak o jeho existenci věděli a dokázali vysvětlit, jaká je jeho funkce.

Stejné výsledky ukázala i anketa v minulém týdnu vložená přímo v článku iDNES.cz. Jen 873 čtenářů z celkového počtu 4 700 zodpovědělo, že o tlačítku ví a umí ho použít. Naopak 3 330 lidí se o něm z nedávného textu dozvědělo poprvé.

Pod schody, na sloupu i u tunelu

Nouzové tlačítko Tlačítko pro nouzové zastavení vlaku se nachází v každé stanici metra, a to zpravidla čtyřikrát. Chrání ho tenké sklo, které lze v případě pádu člověka do kolejiště rozbít a tlačítko zmáčknout. Stisk pak přijíždějící metro zastaví.

Ačkoliv je každá ze stanic metra vybavena většinou čtyřmi tlačítky, tedy po páru pro každou kolej, většina cestujících tvrdí, že je při denním procházení neregistruje a tudíž je nezná.

Tlačítko je podle nich nevýrazné a na některých nástupištích je dokonce skryto pod schody či u tunelu.

Nejvíce vstupů do kolejiště i střetů s vlakem se podle statistik pražského dopravního podniku odehraje na nejdelší lince metra B.

Jen za prvních sedm měsíců letošního roku tu dopravce zaznamenal čtyři střety. Linka má v současnosti 24 stanic a nouzová tlačítka se v nich nachází třeba na sloupech, stěnách, u výtahu, ale i na kukaních. V infografice iDNES.cz se můžete přehledně podívat, kde tlačítko v zastávce najdete, další snímky jsou i v galerii výše nebo zde.

Doplníme šipky na podlahu, navrhuje Hřib

Pražský radní pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) si nedostatečnou informovanost o existenci a užití nouzového tlačítka uvědomuje. Chybí podle něj i osvěta. „Jde o záležitost, na které se pracuje,“ slíbil.

Dopravní podnik podle něj už řeší, jakým způsobem tlačítka zvýraznit, aby byla viditelnější a lidé si jich všímali.

„Jsou na koncích nástupišť, takže by bylo vhodné doplnit šipky na podlahu,“ přiblížil Hřib možnou variantu zviditelnění nouzových tlačítek.

Dopravní podnik by tak mohl učinit ještě letos.

Mělo by se zvýšit povědomí o nouzových tlačítkách v metru? celkem hlasů: 300 Ano, kampaň by pomohla 65 %(194 hlasů) Ano, ale možná by stačil jejich „upgrade“ (nové označení, výrazné barvy, ...) 28 %(84 hlasů) O tlačítkách vím, není třeba nic dalšího vymýšlet 6 %(17 hlasů) Ne, tlačítka mě nezajímají 2 %(5 hlasů)

Použití tlačítka mohlo slepci zachránit život

Debatu o užití nouzových tlačítek v metru vyvolal nedávný případ pádu nevidomého muže do kolejiště ve stanici Křižíkova, na jehož záchranu mělo více než 20 cestujících téměř dvě minuty.

Nikdo z nich však nevěděl, že se jen několik metrů od nich nachází nástroj, který po pouhém stisku dokáže zastavit přijíždějící soupravu. Muž tak po srážce s vozem metra zemřel.

Podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové kamerové záznamy z místa ukázaly, že nevidomý z perónu spadl nešťastnou náhodou, když „šlápl do prázdna“.

„Nebylo to ovšem tak, že by mu lidé nechtěli pomoct. Někteří začali brát telefony a volat na tísňovou linku, nikdo však zřejmě ani netušil, že má udělat to nejpotřebnější – hledat tlačítko,“ vysvětlila mluvčí. Jak dodal šéf komunikace dopravního podniku Daniel Šabík, kdyby se tlačítko stisklo, souprava by z nejbližší stanice, tedy Invalidovny, ani nevyjela.

Tlačítko pro nouzové zastavení vlaku je nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak neštěstí v případě, že se člověk ocitne v kolejišti, předejít: