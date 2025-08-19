Osahával mě, nahlásila žena muže z eskalátoru metra. Hledá ho policie

Podezřelý muž si ženy všiml ve čtvrtek 3. července zhruba půl hodiny před půlnocí. Když vystoupila ze soupravy metra, následoval ji k eskalátorům, kde se postavil za ni.
„V průběhu jízdy se k ní nenápadně přiblížil a beze slov jí měl zezadu sáhnout přes legíny na intimní partie,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský. Poté se muž kolem ženy těsně protáhl a pokračoval po schodech nahoru.
Žena si ho natočila na mobilní telefon a na místo přivolala také hlídku policistů. Dotyčný však mezitím nastoupil do tramvaje a odjel pryč.
„Pokud muže poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Rádi bychom ho k celé věci vyslechli. Případ je prozatím prověřován pro trestný čin výtržnictví, ale není vyloučeno, že bude překvalifikován,“ dodal Rybanský.