Osahával mě, nahlásila žena muže z eskalátoru metra. Hledá ho policie

Pražští policisté prověřují incident ze začátku července, kdy jednadvacetiletá žena oznámila, že ji na eskalátoru ve stanici metra Můstek osahával neznámý muž na intimních partiích. Hned po údajném činu si ho natočila. Policie při pátrání po podezřelém prosí o spolupráci veřejnost.

Podezřelý muž si ženy všiml ve čtvrtek 3. července zhruba půl hodiny před půlnocí. Když vystoupila ze soupravy metra, následoval ji k eskalátorům, kde se postavil za ni.

„V průběhu jízdy se k ní nenápadně přiblížil a beze slov jí měl zezadu sáhnout přes legíny na intimní partie,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský. Poté se muž kolem ženy těsně protáhl a pokračoval po schodech nahoru.

Ženy v metru a okolí osahával cizinec, s jeho zadržením však má policie problém

Žena si ho natočila na mobilní telefon a na místo přivolala také hlídku policistů. Dotyčný však mezitím nastoupil do tramvaje a odjel pryč.

„Pokud muže poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Rádi bychom ho k celé věci vyslechli. Případ je prozatím prověřován pro trestný čin výtržnictví, ale není vyloučeno, že bude překvalifikován,“ dodal Rybanský.

