Sprejeři zastavili část metra B, nejezdilo půl hodiny

O zastavení provozu informoval dopravce před 5:00. Policie ukončila zásah před 5:30.
„Momentálně po sprejerech pátráme a zjišťujeme škody,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...
Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...
Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...
Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...
Těžební společnost OKD během čtyř měsíců skončí s dobýváním uhlí, a tak se připravuje na další činnost. Firma například investuje dvacet milionů korun do budoucí výroby elektřiny. A v regionu zdaleka...
Policie a hasiči od rána zasahují u požáru kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5 kilometru. Po 9. hodině jednotky oznámily, že požár lokalizovaly a začaly přečerpávat naftu. Doprava v...
U krajského soudu začalo hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Pachateli, který se na policii k činu coby šestnáctiletý přiznal, hrozí kvůli nízkému věku nejvýše...
Pár podniků v Krajinské a jeden v ulici Karla IV. musí dál fungovat pod zpřísněnou vyhláškou o veřejném pořádku v Českých Budějovicích. Vedení města se v pondělí pokusilo dokument změnit a tvrdší...
Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou. A pak také ve vedení Zlínského kraje, kde působil mezi roky 2008 až 2016 jako hejtman. Tedy ještě...
V havlíčkobrodské nemocnici začne v příštím roce sloužit takzvané iktové centrum. Přípravy a stavební úpravy k jeho vybudování už začaly. Centrum nabídne komplexní diagnostiku a léčbu pacientů, které...
Mezi konečnou stanicí Zličín a Smíchovským nádražím na trase B nejezdilo časně ráno asi půl hodiny metro. V tunelu metra se pohybovali sprejeři. Policie nechala provoz zastavit z bezpečnostních...
Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva navštíví dnes a ve středu Ústecký kraj. V průběhu těchto dvou dnů je čeká hodně pestrý program. Vypraví se například do sociálně vyloučené lokality ve...
Dopravní podnik města Brna se podílí na zachování českého dopravního dědictví. V ústředních dílnách probíhá rozsáhlá rekonstrukce šesti historických tramvají typu T3 a T4 pro Dopravní podnik hlavního...