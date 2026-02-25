Metropole Zličín si staví napojení k dálnici. Most překlene testovací dráhu metra

Návštěvníkům obchodního domu Metropole Zličín i obyvatelům z okolních ulic by se mělo brzy ulevit. Nákupní centrum dostane vlastní napojení na nedalekou Rozvadovskou spojku, díky čemuž zmizí alespoň část kolon z Řevnické ulice.
Stavba za 105 milionů korun doplní současné již kapacitně nevyhovující napojení přes přetíženou křižovatku, která slouží i k obsluze protějšího autobusového nádraží. Silnice nyní rovněž protíná přístupovou cestu pro pěší od stanice metra, což negativně ovlivňuje plynulost provozu, uvedl server zdopravy.cz
Nová komunikace určená pro příjezd i odjezd povede z jihovýchodního rohu stávajícího parkoviště a napojovat se bude na Rozvadovskou spojku ve směru z centra. Řidiči díky tomu získají pohodlnější příjezd z centra města i napojení na dálnici D5 a Pražský okruh.
Samostatné kapacitní napojení
Silnice o délce 247 metrů spojí parkoviště a spojku betonovým mostem dlouhým 57 metrů, který překlene zkušební trať metra. Za ním bude umístěná šestice vjezdových a výjezdových závor, jež by měly mít dostatečnou kapacitu i při nejvyšším náporu.
Zkušební trať metra na Zličíně
Podle plánů by napojení na Rozvadovskou spojku mělo být řešené pomocí s ním souběžného samostatného silničního pásu (takzvaného kolektoru). Přestavba by se totiž kvůli nedostatku prostoru měla dotknout rovněž napojení Řevnické a Pražského okruhu. Mezi nimi by navíc v budoucnu mohlo vzniknout i nové přemostění.
Stavba financovaná vlastníky obchodního domu, nizozemskou společností Rodamco a německou Commerz Real, začala loni na podzim. Podle firmy Pragoprojekt, která zpracovává projekční dokumentaci stavby, by napojení mělo být hotové během letošního léta.
Rozsáhlá přestavba metropole
Stavba nového napojení je pouze jednou z částí projektu na modernizaci celého obchodního centra. Majitel plánuje rozšíření o novou dvoupodlažní budovu s obchody a restauracemi v prostoru stávajícího parkoviště.
V jejím sousedství vznikne šestipodlažní parkovací dům, díky kterému se počet parkovacích míst zvýší téměř o 1 300 a celková kapacita na necelé tři tisíce aut. Napojení z Rozvadovské v budoucnu vyústí přímo do nového parkovacího domu.
Druhé parkoviště P+R na Zličíně
Parkovací místa P+R v areálu zličínského obchodního centra by měla být jen částí chystaných kapacit pro dojíždějící z východu města. Magistrát letos plánuje začít stavět další parkovací dům pro 600 aut mezi ulicí Na Radosti a areálem depa Zličín.
Vzniknout by u něj měly i nové zastávky pro spojení se stanicí metra. Od plánovaného prodloužení metra až k zamýšlenému parkovacímu domu však město předloni ustoupilo.
Část kapacit garáží by měla sloužit i jako P+R parkoviště pro dojíždějící. Pražský magistrát oznámil záměr využít 1 400 parkovacích míst už v roce 2022. Výhodou by kromě vysoké kapacity byla i krátká docházková vzdálenost – z nejvzdálenějšího místa ke stanici metra jen 350 metrů.
24 let Metropole Zličín
Obchodní dům podle návrhu architektonické kanceláře Chapman Taylor, zodpovědné například za podobu budovy Flow na Václavském náměstí nebo část domů projektu Smíchov City, své dveře poprvé otevřel v říjnu 2002. Šlo už o jedenácté velké obchodní centrum v Praze.
Už tehdy patřilo k největším nákupním centrum v Česku, po rozšíření v roce 2004 mělo 70 tisíc metrů čtverečních nákupních ploch a dočasně se stalo tím největším. Spoluvlastník Metropole Zličín, společnost Rodamco, provozuje také obchodní domy Westfield Chodov a Centrum Černý Most.