Přítele bil trubkou, pak ho udusil polštářem. Mám výčitky, řekl muž u soudu

Muž se podle obžaloby loni v listopadu v areálu Nákladového nádraží Žižkov pohádal se svým třiatřicetiletým přítelem. Bil ho pěstmi a následně novodurovou trubkou do těla i hlavy. Útočil na něj i poté, co pouze bezvládně ležel. Když upadl do bezvědomí, udusil ho polštářem. Podle žalobkyně tak muže usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem.

Doležal vypověděl, že se s partnerem popral. Rvačka trvala s přestávkami dvě hodiny. Vznikla podle něj kvůli tomu, že mu přítel ukradl občanský průkaz a chtěl ho prodat. Dokumenty mu podle jeho výpovědi někdo sebral již několikrát – nejméně sedmkrát v posledních dvou letech.

Vyhodili ho kvůli tomu z práce a někdo mu vybíral peníze z účtu. Také měl pocit, že si ho neustále někdo natáčí. Chtěl proto vědět, komu chce jeho partner občanský průkaz prodat.

„Chtěl jsem to z něj vymlátit,“ prohlásil Doležal. Nejprve se s mužem bil pěstmi, pak ve tmě nahmatal trubku. Po rvačce si podle něj přítel zakryl obličej polštářem a ztratil vědomí. „Vůbec jsem si nevšiml, že se dusí. Myslel jsem, že usnul,“ uvedl. Dodal, že měl muže rád a bude mu moc chybět. „Je to strašné neštěstí. Výčitky svědomí mě provázejí každý den,“ prohlásil.

Muž se několikrát léčil na psychiatrii, předepsané léky však nebral. Uvedl, že mu diagnostikovali toxickou psychózu, která vzniká kvůli užívání psychotropních látek. Bral pervitin. Už byl několikrát odsouzen, mimo jiné za znásilnění či loupežné přepadení.