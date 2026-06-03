Mezi díly z kovu,která vytvoří umělci v M.Boleslavi,bude i socha slonice Hansken

Mezi kovovými díly, která budou od příštího týdne v Mladé Boleslavi tvořit umělci při Metalovém sympoziu, bude i socha slavné cvičené slonice Hansken, jež v 17. století procestovala Evropu a podle historických záznamů navštívila i Mladou Boleslav. Práci uměleckých kovářů a sochařů z Austrálie, Argentiny, Nového Zélandu a Rumunska budou moci lidé přihlížet v areálu Střední průmyslové školy. Hotová díla se později stanou trvalou součástí veřejného prostoru města. Sympozium se uskuteční od 8. do 19. června, řekl ČTK organizátor akce Gérard Keijsper.
Oproti předchozím letům je termín 13. ročníku s ohledem na velikost a náročnost děl delší, například slonice by měla být vysoká 2,5 metru. "Slonice Hansken stála modelem malíři Rembrandtovi a podle záznamů v kronikách města se na cestách Evropou zastavila i v Mladé Boleslavi. Napadlo mě oslovit australského umělce Matta Hilla, který pro nás v roce 2017 dělal nosorožce, jestli by nechtěl dělat slona," řekl Keijsper. Socha by měla po dokončení ozdobit náměstí Míru.
Do Boleslavi se vrátí i argentinský umělec Tomas Schinelli, jehož lev z roku 2024 byl letos umístěn na Komenského náměstí. "Má vytvořit sochu draka, která bude instalovaná před 7. základní školou, děti budou nejen přihlížet tvorbě, ale budou i hlasovat o jménu draka," dodal Keijsper. Rumunka Cristina Dinu vytvoří bojového vlka a Steve Molloy z Nového Zélandu abstraktní dílo. Stejně jako v minulosti se zapojí i dva studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Měli by vytvořit další sochy andělů pro Klaudiánovu nemocnici. Od 15. do 19. června se k tvorbě přidají i děti ze základní umělecké školy Mšeno. "Budou pracovat přímo v kovárně a používat náčiní pro dospělé," dodal Keijsper.
Metalového sympozia se dosud zúčastnily desítky umělců z 30 zemí. Ve veřejném prostoru je trvale umístěno několik desítek soch, místa vybírají pořadatelé ve spolupráci s městem. Letos se počítá i s umístěním většího množství soch z minulých ročníků.
Na financování akce se podílí kromě sponzorů i město a Středočeský kraj.