Den dětí, tak jak ho dnes známe, má své kořeny už ve 20. letech 20. století, ale jeho mezinárodní verze byla ustanovena až v roce 1950. Oslavy mají především upozorňovat na práva dětí, jejich potřeby a důležitost péče o nejmladší generaci.

Oslavy mají podobný průběh bez ohledu na politickou či společenskou situaci. Děti milují soutěže, tvoření a hry. Inspirujte se letošní nabídkou.

Nevšední akce k Mezinárodnímu dni dětí

Retro Den dětí

30. 5. 2025 od 16 do 19 hod.

Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6

Zajímavé soutěže a hry z minulých dob našich prarodičů.

Kosmonautem na zkoušku

31. 5. 2025 od 11 do 17 hod.

Strahovská 205, Praha 1

U příležitosti Mezinárodního dne dětí bude možné si v Prvním petřínském kosmodromu při Štefánikově hvězdárně projít náročným výběrem a výcvikem kosmonautů. Po jeho úspěšném zvládnutí mladí kosmonauti získají patřičnou vesmírnou odměnu. Vstup je pro děti do 15 let zdarma.

Den dětí na Hvězdárně Ďáblice

31. 5. 2025 od 13 do 18 hod.

Pod Hvězdárnou 768, Ďáblice

Bohatý doprovodný program, stanoviště s úkoly, astronomická pohádka a za dobrého počasí také pozorování Slunce speciálními dalekohledy. Vstup pro děti do 15 let je zdarma.

PokéTour

31. 5. 2025 od 10 do 18 hod.

OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

OC Letňany zvou do své zelené relax zóny, kde proběhne PokéTour, den plný zábavy, her a dobrodružství. Nebude chybět burza a výměna pokémon karet, ukázky a výuka karetní hry, soutěže, kvízy i tombola o ceny. Dokonce zde pro vás bude znalec falešných karet, který poradí, jak poznat originál. A pro nejmenší bude připraven dětský koutek. Vstup je zdarma.

Den dětí na Zlatém koni

31. 5. 2025 a 1. 6. 2025, 8:30 až 16 hod.

Dům přírody Českého krasu, Koněprusy 101

Den dětí v srdci Českého krasu je možné oslavit zajímavou hrou s tajenkou. Na konci naučné stezky vás čeká malá odměna. Psací potřeby s sebou, vstup je zdarma.

Den dětí s Asterixem a Obelixem

1. 6. 2025 11 až 17 hod.

Karlínské náměstí 316/7, Praha 8

Asterix a Obelix lákají za dobrodružstvím do Galie. Na děti zde budou čekat různé úkoly a dílničky a vyřádí se na trampolínách a skákacím hradě. Podívají se na pohádky, nechají si pomalovat obličej a užijí si vystoupení souborů Karlínského Spektra, ale i balonkového mága. Vstup je zdarma.

Den dětí v návštěvnickém centru ČNB

31. 5. 2025 od 10 do 18 hod.

Na Příkopě 28, Praha 1

Kdo uzvedne cihlu zlata? Jak vypadá na největší zlatá mince v Evropě? A jak je náročné udržet inflaci na dvouprocentním inflačním cíli? To vše mohou návštěvníci České národní banky zažít a vyzkoušet. Vstup je zdarma.

Nusle dětem

31. 5. 2025 od 10 do 16 hod.

park za ZŠ Křesomyslova, Křesomyslova 2, Praha 4

Dětský den v Benátkách nad Jizerou

1. června 2025 od 13 do 18 hod.

V prostorách zámeckého parku, zahrady a nádvoří

1. 6. 2025 od 13 hod., předtím od 9:30 jezdecký parkour

Zámecký park, Nám. hrdinů 40, Praha – Dolní Počernice

Sportovně zábavně vzdělávací den. Na programu je bazárek, taneční vystoupení, divadelní a loutková představení, exhibice parkour, workshopy a dílny. Vstup je zdarma a je připravena varianta pro případ deště.

Barefoot fest 2025

1. 6. 2025 od 13 do 18 hod.

Velký mlýn, U Českých loděnic 40, Praha 8

Oslavte Den dětí společně s Mezinárodním dnem bosé chůze! Připraven bude skákací hrad, malování na obličej, sensory play, diskotéka pro děti, bubliny a bublinky a pohybové hrátky. Vstup je zdarma.

Děti tvoří v Národopisném muzeu

1. 6. 2025, 10 až 16 hod.

Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

V rámci kreativního workshopu se děti naučí postup tvoření podmaleb na sklo a jednu si sami vytvoří. Dokonce si vyzkouší, jaké to je být kurátorem. Workshop je určen pro děti od 7 do 12 let a platí se 200 Kč. Po celý tento den je navíc vstup do objektů Národního muzea zdarma.

Den dětí na farmě Vraňany

1. 6. 2025 od 9 do 18 hod.

Den dětí u Chodovské tvrze

1. 6. 2025 od 15 hod.

Park u Chodovské tvrze, Ledvinova 9, Praha 4 Den dětí v Holešovické tržnici

7. 6. 2025 od 11 do 18 hod.

Hala 13 a její okolí, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13

Na jahodové farmě čeká návštěvníky nabitý den plný her, zábavy, sladkých dobrot a odměn. Děti si mohou vyzkoušet originální stavebnici, prohlédnout si hasičské auto, užít si pořádnou dávku zásahové pěny, ale také se naučit první pomoc v podání Červeného kříže.

U kuličkové dráhy určitě vydrží celé hodiny, ideální osvěžení nabídne vodní hřiště. A oblíbený bude také skákací hrad. A když se jedná o jahodovou farmu, v bistru si můžete dopřát celé jahodové menu.

Den dětí a broučků v Bubenči

1. 6. 2025 od 10 do 19 hod.

Papírenská 199/6, Praha 6

Oslava Dne dětí ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči? Proč ne! Malí i velcí si mohou vyzkoušet výstupy na komín, plavbu na prámu, zažít tajemné prohlídky podzemí, ale i bleší trh, workshopy a aktivity na podporu přírody.

Za zvířátky

Den dětí v Zooparku Zelčín

31. 5. 2025 od 14 do 17 hod.

Obdivujte spoustu zvířátek, setkejte se s úžasnými papoušky ze záchranné stanice Sunny Days a nechte své děti proměnit v jejich oblíbené postavy nebo zvířátka díky umělcům, kteří ovládají malování na obličej. Připraveny budou také sportovní disciplíny, vystoupení mažoretek, diskotéka a spoustu zábavy s hasiči, kteří vykouzlí úžasnou pěnu na hraní a zařídí pořádnou hasičskou sprchu.

Den dětí s Městskou policií v Zoo Praha

1. 6. 2025 od 9 hod.

Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Na Den dětí mají děti do 15 let do Zoo Praha vstupné za symbolickou 1 Kč a připraven bude pestrý program – bungee running, malování na obličej, airbrush tetování, skákací hrad a opičí dráha. Proběhne také vystoupení Dixie Bandu Městské policie a speciální ukázky tréninku lachtanů.

Den dětí v Toulcově dvoře 2025

Úterý 3. června 2025 od 14 do 17:30

Rodiče mohou prožít svátek svých dětí v krásném přírodním areálu – společně, kreativně a smysluplně. Malé i velké čekají různé hry, tradiční i netradiční. Prohlédnou si všechna zvířátka místní Noemovy archy a na chvíli zapomenou, že jsou uprostřed velkoměsta.

Za sportem

Dětský den Na Františku

30. 5. 2025 od 14 do 17 hod.

Sportovní areál Na Františku, Kozí 18, Praha 1

Mezinárodní den dětí se dá oslavit také sportem. Návštěvníci si vyzkoušejí atletiku, mini golf, basketbal, florbal, lezení, veslování a vodní bitvu. Zaručeně si užijí den plný pohybu, smíchu a tvořivosti v uměleckých a kreativních dílnách.

Dětský den v Klecanech

31. 5. 2025 od 14 do 17 hod.

U Školky 74, Klecany

Fotbalové hřiště ožije dobrodružstvím pro malé i velké – překážková dráha, střelba z luku, lov (neškodné) zvěře, tvoření, nafukovací atrakce a spousta překvapení. Vstup je zdarma.

Za technikou

Den dětí na letišti Benešov

30. 5. 2025 od 16 do 19 hod.

Jedinečná akce plná zábavy, soutěží a nezapomenutelných zážitků. Děti se mohou zapojit do soutěže o průkaz malého pilota, vyzkoušet si bublinkový workshop a užít si zdarma popcorn. Samozřejmě nebude chybět spousta letadel, ale i hasičských aut. Vstup je zdarma.

Dětský modelářský den na Sobínce

31. 5. 2025, od 9 do 18 hod.

Modelářské letiště Sobínka, Sobínská 233, Chrášťany

Nezapomenutelná akce zaměřená především na mladé zájemce o letecké modelářství a letectví. Nebudou zde chybět ukázky leteckého umění RC pilotů, komentované letecké ukázky, dramatické letecké souboje, ale také soutěžní hry o ceny, bonbónový vrtulník, RC simulátor nebo skákací hrad. Hasiči zde navíc představí svou novou techniku.

Pražský dopravní Den dětí

31. 5. 2025 od 9 do 17 hod

Vlakové nádraží Praha-Radotín, Vrážská 43/5

Mezinárodní den dětí lze oslavit také ve světě plném vlaků, autobusů a parních lokomotiv. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu lokomotiv, jízdy historickými vozy nebo na pákové drezíně, ale i ukázky modelových železnic a tvořivé dílničky.

Dětský den na motokárách

31. 5. 2025 a 1. 6. 2026 od 10 do 20 hod.

Kart Centrum Radotín

Dětské dny v motokárách? Na své si přijdou i dospělí, ale i ti, kteří ještě nedosáhnou na pedály dětské motokáry. Celá venkovní dráha bude určena pouze dětem. Nebude chybět ani jízda ve dvoumístné motokáře s profi jezdcem, ale také obří skákací hrad, malování na obličej a výborné občerstvení.

Speciální akce ke Dni dětí 1. června 2025

K Mezinárodnímu dni dětí jsou připravené také speciální nabídky. Zde je výběr některých z nich:

Back in Time: House of Fun, OD Máj, Národní 26, Praha 1. Sleva 50 % na dětské vstupenky nebo 15 % na rodinné vstupné.

Muzeum fantastických iluzí: Vodičkova 31, Praha 1. Na Den dětí dostane každé dítě do 15 let, které přijde od 9:00 do 10:00, kouzelnickou hůlku jako dárek zdarma.

Mozartovo interaktivní muzeum: Karmelitská 267/33, Praha 1. Všechny děti mají vstup zdarma po vyřčení kouzelného hesla „WOLFI“. Navíc na ně čeká malé překvapení. Na jednu dospělou vstupenku mohou tři děti bezplatně.