Mezinárodní den kávy: Příběh nápoje, který spojuje svět

Každý rok 1. října si přitom svět připomíná Mezinárodní den kávy, který oslavuje rozmanitost, kvalitu a tradici tohoto nápoje. A stejně jako se v průběhu let mění způsoby, jakými kávu připravujeme a pijeme, vznikají i nové a neobvyklé kombinace – třeba spojení kávy se slavnou irskou whiskey z městečka Tullamore, která v podobě Tullamore D.E.W. Café Honey dostává překvapivě nový rozměr.
Od etiopských hor do celého světa
Příběh kávy začíná podle nejrozšířenějších historických tradic v Etiopii, odkud kávovník pochází. Odtud se pěstování kávy postupně rozšířilo na Arabský poloostrov. Právě v Jemenu se káva od 15. století začala systematicky pěstovat a její pití se postupně stalo součástí společenského života.
Z Arabského světa se pak káva vydala dál a během 17. století dorazila také do Evropy. Z novinky a exotického nápoje se postupně stal fenomén. V evropských městech vznikaly kavárny, které nebyly jen místem, kde se káva pila, ale také prostorem pro setkávání, debaty a obchod.
S rostoucí oblibou kávy se zároveň rozšiřovalo její pěstování do dalších částí světa. Dnes se kávovníky pěstují v desítkách zemí v tropickém pásu a původ jednotlivých zrn výrazně ovlivňuje jejich výsledný chuťový profil.
Za staletí své historie se tak káva proměnila z exotického nápoje v jednu z nejvýznamnějších zemědělských komodit a především v každodenní rituál, který spojuje lidi napříč kontinenty.
Káva už dávno nemusí být jen černá
Stejně jako se v průběhu staletí měnily způsoby pěstování a pražení kávy, proměňují se i způsoby její konzumace. Vedle tradičního espressa, cappuccina nebo filtrované kávy se objevují stále nové kombinace. Káva se dnes spojuje například s tonikem, citrusy, kořením, ovocem nebo nejrůznějšími druhy alkoholu.
Právě její chuťová variabilita z ní dělá ideální základ pro kreativní nápoje. A jednou z kombinací, která má navíc dlouhou tradici, je spojení kávy s irskou whiskey.
Když se káva potká s irskou whiskey
Jednou z nejznámějších kombinací kávy a alkoholu je Irish Coffee. Její příběh se začal psát v irském Foynes ve 40. letech 20. století. Podle irských zdrojů ji zde připravil šéfkuchař Joe Sheridan pro cestující, jejichž let byl kvůli špatnému počasí nucen vrátit se na letiště. Horká káva doplněná irskou whiskey měla cestující zahřát a povzbudit.
Z jednoduchého zahřívacího nápoje se postupně stala irská klasika. Tradiční Irish Coffee stojí na kombinaci horké kávy, irské whiskey a sladidla, které doplňuje vrstva jemně našlehané smetany. Právě spojení výrazné kávy, whiskey, sladkosti a krémové smetany vytvořilo nápoj, který se postupně rozšířil daleko za hranice Irska.
Irská whiskey, káva a český med v jedné lahvi
Tullamore D.E.W. Café Honey propojuje jemnou třikrát destilovanou irskou whiskey s čerstvě praženou kávou z řemeslné pražírny na severozápadě Irska a kapkou českého medu. Výsledkem je kombinace kávových tónů s jemnou sladkostí medu a tóny vanilky a karamelu.
Právě díky tomuto chuťovému profilu se Café Honey hodí nejen k jednoduchému servírování na ledu, ale také jako ingredience do moderních kávových drinků.
Pumpkin Spice Latte trochu jinak
Jedním z nich je podzimní Pumpkin Spice Latte inspirované tradiční irskou kávou, které připravil Kevin Pigott, globální ambasador Tullamore D.E.W. Klasické spojení kávy a irské whiskey v něm dostává současnější a výrazně podzimní podobu.
Na jednu porci stačí 20 ml Pumpkin Spice sirupu, 30 ml Tullamore D.E.W. Café Honey a jeden shot espressa. Ingredience se promíchají a nápoj se následně dolije smetanou. Výsledkem je krémový drink, ve kterém se propojuje výrazná chuť kávy, kořeněný charakter pumpkin spice a jemné kávově-medové tóny Café Honey.
Recept: Pumpkin Spice Latte s Tullamore D.E.W. Café Honey
Ingredience:
- 20 ml Pumpkin Spice sirupu
- 30 ml Tullamore D.E.W. Café Honey
- 1 shot espressa
- smetana na dolití
Příprava:
Do sklenice přidejte Pumpkin Spice sirup, Tullamore D.E.W. Café Honey a espresso. Promíchejte, dolijte smetanou a podle chuti můžete nápoj dokončit posypáním drceným muškátovým ořechem.
Káva, která se stále mění
Od prvních šálků kávy na Arabském poloostrově až po dnešní espresso tonic, cold brew nebo Pumpkin Spice Latte urazil tento nápoj dlouhou cestu. Přesto zůstává jeho základní princip stejný – káva je důvodem zastavit se, vychutnat si chvíli a často také sdílet ji s ostatními.
Mezinárodní den kávy tak není jen oslavou samotného nápoje. Je také připomínkou tradice, která se neustále vyvíjí. A právě nové kombinace, jako je spojení kávy s Tullamore D.E.W. Café Honey, ukazují, že i staletý kávový rituál může dostat překvapivě moderní podobu.