Mezinárodní hudební festival Kutná Hora opět připomene Šostakoviče

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora se opět zaměří na dílo ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče. Po loňském výročí 50 let od jeho úmrtí letos pořadatelé připomenou 120 let od skladatelova narození. Spolu s jeho skladbami hudebníci zahrají díla Bacha, Chopina, Gershwina, Brahmse a dalších autorů. Devatenáctý ročník přehlídky se uskuteční od 5. do 14. června, informovali pořadatelé ČTK.
Publiku zahraje mimo jiné slovenský houslista Milan Pala nebo mladá moldavská houslistka Alexandra Conunova. Z domácích interpretů se představí sopranistka Alžběta Poláčková, klavíristka Terezie Fialová či mladý houslista Daniel Matejča. Typickým rysem festivalu je podle pořadatelů propojení špičkových interpretů s mladou generací hudebníků. Letos se představí například mladý gruzínský klavírista Giorgi Gigašvili, který je laureátem mezinárodních soutěží.
Přehlídka se koná v době pokračující války Ruska proti Ukrajině, která podle organizátorů připomíná, že hudba je někdy posledním zbytkem důstojnosti. "Máme radost z letošní účasti mladých interpretů. Jejich talent a energie jsou symbolem budoucnosti, kterou si přejeme: budoucnosti bez strachu, bez násilí, budoucnosti otevřené kráse a dialogu. Šostakovič by možná sám nevěřil, že jeho hudba jednou bude znít jako hlas naděje - ale právě tak ji chceme slyšet dnes," uvedli pořadatelé.
Festivalové koncerty se konají v historických prostorách, jež spoluvytvářejí celkovou atmosféru. Hudebníci v Kutné Hoře vystoupí v chrámu svaté Barbory či kostele Panny Marie na Náměti. Více informací se zájemci dozvědí na webových stránkách festivalu www.mfkh.cz.
Sovětský režim Šostakoviče (1906 až 1975) v některých dobách trpěl a někdy ho i oslavoval. Jindy se však proti němu vedly nenávistné kampaně. Za stalinského teroru doprovázely skladatelův život neustálý strach a obavy z likvidace jeho i celé rodiny. "Šostakovič nebyl hrdina v obvyklém smyslu slova. Často balancoval mezi loajalitou a vzdorem, mlčením a výkřikem. Jeho komorní hudba je ale právě proto tak lidská - je jako rozhovor vedený za zavřenými dveřmi, jako deník, který nikdy neměl být čten, a přece v něm dnes hledáme pravdu," dodali pořadatelé.