Video ukazuje muže, který se zmateně pohybuje po autobusové zastávce, zjevně pod vlivem návykových látek. Podle policie nedokázal ovládat své chování, a byl proto nebezpečný sobě i svému okolí. Násilím se snažil dostat do autobusu a poté bez kalhot pobíhal po nástupišti.
Situace se vyhrotila ve chvíli, kdy se při ověřování totožnosti pokusil napadnout jednoho ze svědků i oznamovatele. Strážníci proto museli použít donucovací prostředky.
|
Naštvaný opilec na ulici povalil elektrokolo, pak jím mrštil o auto
Sedmatřicetiletý muž se následně podrobil dechové zkoušce i orientačnímu testu na drogy. Obojí vyšlo pozitivně. Nadýchal 1,57 promile alkoholu a test potvrdil přítomnost amfetaminu a metamfetaminu.
Na místo vyjeli i záchranáři, kteří po vyšetření rozhodli o mužově převozu na psychiatrickou kliniku. Tam putoval za asistence hlídky městské policie.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz