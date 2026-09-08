Plastové Lítačky jsou opět k mání. Operátor vysvětluje důvod jejich nedostatku

„Důvodem byl především zvýšený zájem o výměnu nejstarších karet vydaných v roce 2016, kterým v průběhu letošního roku postupně končí platnost. Výpadek dodávek karet Lítačka trval přibližně deset dní. Dodávky jsou nyní zcela obnoveny a karet Lítačka máme v tuto chvíli dostatek,“ uvedl Vladimír Antonin Bláha, mluvčí městské firmy Operátor ICT (OICT), která má provoz Lítačky na starosti.
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Nejasné cedule a výpadek karet zmátly cestující. Staré Lítačky ještě chvíli platí
Firma podle něj stav zásob na výdejních místech sleduje a podle potřeby karty doplňuje.
Mluvčí dodal, že výměnu karty je standardně možné vyřídit na výdejních místech nebo prostřednictvím e-shopu PID Lítačka. „Cestující zároveň nemusí jako identifikátor využívat pouze plastovou kartu: dlouhodobý kupón lze přiřadit například také k mobilní aplikaci PID Lítačka,“ doplnil. Další možností je využití platební karty.
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V letošním roce podle dřívějších informací OICT končí platnost asi 370 000 nejstarších karet, což se reálně týká asi 130 000 lidí, kteří na ní měli na začátku roku nahraný platný kupon. Firma již dříve platnost karet dvakrát prodloužila o tři roky. Stejně postupovala u později vydaných dokladů, jejichž platnost tak bude končit v následujících letech. Lítačka začala fungovat v roce 2016, kdy nahradila opencard.