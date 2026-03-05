Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné

Autor: tji
  14:52aktualizováno  14:52
Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hl. m Prahy (DPP) nejvíce oceňují rychlost, pokrytí dopravní sítě, četnost poskytovaných informací i cenu jízdného. V hodnocení dosáhla pražská MHD 8 bodů z 10. Průzkumu se zúčastnilo přes tisíc respondentů z řad Pražanů i pravidelně dojíždějících.
Metro je v žebříčku vytíženosti na druhém místě za autobusy, denně ho využívá 28 procent obyvatel.

Metro je v žebříčku vytíženosti na druhém místě za autobusy, denně ho využívá 28 procent obyvatel. | foto: Shutterstock

Dobře si MHD vedla i v porovnání s dalšími pražskými službami. „Naše čtvrté místo v celkovém žebříčku pražských služeb vnímáme jako potvrzení, že investice do modernizace vozového parku a komfortu cestujících mají smysl,“ uvádí vedoucí odboru marketingu, komunikace a obchodu DPP Josef Voltr.

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Spokojenost s hromadnou dopravou v rámci průzkumu uvedlo 74 procent cestujících. Mnoho z nich je také ochotno cestování prostřednictvím MHD aktivně doporučit svým známým či kolegům.

Pozitivně podle výzkumu cestující překvapila nejen modernizace, ale i například vánoční výzdoba, která se v pražských tramvajích ujala v posledních letech. Kladně hodnotí i větší ohleduplnost řidičů.

Jste spokojeni s pražskou MHD?

celkem hlasů: 21

Lidé také oceňují to, že aktuality ohledně spojů získávají v reálném čase. 44 procent dotázaných informační servis hodnotí dokonce na jedničku. Cestující využívají jak aplikace, tak i elektronické tabule, které se umisťují na stále více pražských zastávek. „Nárůst využívání informací v reálném čase, který se od roku 2021 zvýšil o 12 procent,“ říká Jan Barchánek, člen představenstva a dopravní ředitel DPP.

Monitory v pražských autobusech se promění, přibudou na nich informace

Nejvíce preferovanou formou jízdenky je u Pražanů roční kupon. Většina lidí je s jeho cenou spokojena, až 67 procent by bylo ochotno za něj zaplatit čtyři tisíce nebo i o něco více. Osmdesát procent dotázaných také očekává jeho brzké zdražení.

Pořád je na čem pracovat

Nejvíce vytížené jsou v Praze autobusy, jezdí jimi denně 31 procent obyvatel. Následuje metro, které využívá jen o 3 procenta lidí méně. Tramvaje jich pak denně využívá 26 procent.

Před pár lety bylo ale využívání MHD četnější a pražský dopravní podnik by byl rád, kdyby se obsazenost podařilo vrátit na čísla před pandemií covidu. Například až 56 procent dojíždějících ze Středočeského kraje dává totiž přednost osobnímu autu.

OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Rodiče s dětmi by ocenili navíc více nízkopodlažních spojů a studenty podle průzkumu trápí občasná zpoždění. Senioři naopak jako největší překážku uvádějí náhlou změnu trasy.

Navzdory tomu, že se Praha snaží o výměnu vozového parku za ekologičtější varianty, pro samotné obyvatele udržitelnost není prioritou. Za důležitou ji označují zejména ženy a lidé s vysokoškolským vzděláním. I přesto až polovina dotázaných uvedla, že pražskou MHD vnímá jako ekologickou, oproti roku 2020 se tak jedná dvacetiprocentní nárůst.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné

ilustrační snímek

Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hl. m Prahy (DPP) nejvíce oceňují rychlost,...

5. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Šumavská horská služba letos registruje 600 zásahů, meziročně o stovku víc

ilustrační snímek

Šumavská horská služba v této zimní sezoně registruje šest stovek zásahů. Je to přibližně o stovku více než ve stejném období loni. Meziročně poklesl počet...

5. března 2026  13:14

Sezona lyžování na jihu Moravy končí, podle provozovatelů středisek byla úspěšná

ilustrační snímek

Sezona lyžování v Jihomoravském kraji víkendem zřejmě končí. Ve slunečném a teplém počasí lidé ztrácejí o zimní sporty zájem. Provozovatelé středisek hodnotí...

5. března 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Zimní střediska v Krušných horách jsou stále plně v provozu díky zásobám sněhu

ZimnĂ­ stĹ™ediska v KruĹˇnĂ˝ch horĂˇch jsou stĂˇle plnÄ› v provozu dĂ­ky zĂˇsobĂˇm snÄ›hu

Zimní střediska v Krušných horách v Karlovarském kraji jsou díky zásobám sněhu i přes oblevu nadále plně v provozu. Jezdí vleky, lanovky i dětské pohyblivé...

5. března 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zimní střediska v Krušných horách jsou stále plně v provozu díky zásobám sněhu

ZimnĂ­ stĹ™ediska v KruĹˇnĂ˝ch horĂˇch jsou stĂˇle plnÄ› v provozu dĂ­ky zĂˇsobĂˇm snÄ›hu

Zimní střediska v Krušných horách v Karlovarském kraji jsou díky zásobám sněhu i přes oblevu nadále plně v provozu. Jezdí vleky, lanovky i dětské pohyblivé...

5. března 2026,  aktualizováno 

Jdu na pivo, řekl muž poté, co ho partnerka bodla do prsou. Případ je u soudu

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Krvavou hádku mezi partnery řeší českobudějovický krajský soud. Dvaačtyřicetiletá žena je obžalovaná z pokusu o vraždu svého o osm let staršího partnera. Hrozí jí 10 až 18 let vězení. Přítel před...

5. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Prodavače rozčílila kontrola. Na inspektora vzal nůž a přitlačil ho k mrazáku

Prodavač z Chomutovska vzal nůž na inspektora.

Prodejce na Chomutovsku při běžné kontrole vytáhl nůž na inspektora. Kriminalisté čtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Protože se jednání dopustil se...

5. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Zlínský kraj podpořil iniciativu na záchranu strojírenství v regionu

ilustrační snímek

Radní Zlínského kraje podpořili dotací 600.000 korun iniciativu Zachraňme strojírenství ve Zlínském kraji. Vznikla před dvěma lety jako reakce na nedostatek...

5. března 2026  12:59,  aktualizováno  12:59

Na Vysočině se lyžuje na sedmi kopcích, skiareál Nový Jimramov končí v sobotu

ilustrační snímek

Na Vysočině se v současnosti lyžuje na sedmi kopcích. Skiareál Nový Jimramov na Žďársku ukončí sezonu v sobotu. Provozovatelé zbývajících středisek chtějí...

5. března 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Karlovy Vary otevřely nové veřejné hřiště za 8,1 milionu korun u Mattoni Areny

Karlovy Vary otevĹ™ely novĂ© veĹ™ejnĂ© hĹ™iĹˇtÄ› za 8,1 milionu korun u Mattoni Areny

V Karlových Varech se dnes veřejnosti i sportovcům otevřelo nové venkovní víceúčelové hřiště. V areálu Mattoni Areny ho u Bauer tréninkové haly dalo vybudovat...

5. března 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Velká kontrola obchodů rozdala vysoké pokuty: Každý druhý prodejce loni klamal zákazníka

S Čechy hýbou slevy a akční nabídky, jak nenaletět lákavým akcím?

Více než polovina obchodníků v Česku při poskytování slev porušuje zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která loni odhalila pochybení v 734 z 1432 provedených kontrol. Nejčastěji šlo...

5. března 2026  14:23

Novou budovu brněnského magistrátu navrhne 11 týmů z osmi států

ilustrační snímek

Novou budovu brněnského magistrátu v Benešově ulici chtělo navrhnout 63 zájemců z mnoha zemí. Na základě předložených portfolií vybrala soutěžní porota 11...

5. března 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.