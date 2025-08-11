Spory o MHD. Středočeši čekají na schválení tarifu od Prahy, ta sama řeší zdražení

Důvodem bylo to, že se ze schůze rady již po několikáté v tomto volebním období stala debata o výši jízdného v Praze. SPOLU má totiž připravený protinávrh, který zahrnuje zvýšení jednorázových jízdenek i v metropoli.
„Žádné zdražení není populární, ale je to odpovědný krok, který Praha potřebuje. Z jízdného dnes pokrýváme jen 14 procent nákladů, zatímco ve Středočeském kraji je to 30 procent a v evropských metropolích ještě více,“ říká předseda zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).
„Pokud má mít Praha i v budoucnu funkční, moderní a dostupnou veřejnou dopravu a nechceme riskovat omezování spojů nebo zhoršování kvality služeb, musíme se vyhnout populistickému odkládání nepříjemných rozhodnutí jen kvůli volbám – tak jako to dělá náměstek Hřib – a jednat odpovědně už teď,“ dodává.
V Praze jen o deset procent
Protinávrh, který má redakce MF DNES k dispozici počítá se zdražením jízdenky na 30 minut z 30 korun na 33 a v případě SMS jízdenky z 31 na 36 korun. U devadesátiminutové by to pak mělo být ze 40 korun na 44 a ze 42 na 48 pro SMS jízdenky. V obou případech by pak jejich cena zůstala v původní výši, pokud by si je cestující koupili přes Lítačku.
Vedle toho návrh obsahuje také zdražení jízdenek na 24 a 72 hodin nebo zvýšení ceny za přepravu psa či zavadla. Navržené jsou i vyšší přirážky za jízdu na černo.
Argumentem ODS je, že tento typ jízdného používají především turisté a návštěvníci metropole, jelikož Pražané si převážně kupují časové kupony.
Otevřený je k jednáním o této formě zdražení podle náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka i STAN. Proti by nebylo ani hnutí ANO. Naopak důrazně návrh odmítají Piráti.
„Toto rozhodně není návrh, který bychom iniciovali my. Naopak – cílem Pirátů je lidem život zlevňovat, ne zdražovat. Zástupci SPOLU na dnešním jednání rady hovořili o svých představách zdražení MHD a srovnávali naše jízdné s Německem. O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, jakmile budeme mít německé platy. Do té doby ale musíme hledat cesty, jak MHD zpřístupnit co nejvíce lidem, ne ji zdražovat,“ míní náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).
Navrhované zdražení považuje za zbytečné bývalý náměstek pro dopravu a předseda Prahy sobě Adam Scheinherr. Přinese podle něj jen zanedbatelné finance navíc.
Připomíná také, že Praha ceny jednorázových jízdenek zvedala v roce 2021, a to u třicetiminutové z 24 korun na 30 a u devadesátiminutové z 32 korun na 40.
Mnohem víc podle něj Praha potřebuje zdražit časové kupony, což dlouhodobě také tlačí ODS, a naopak odmítají Piráti. „Debata o jízdném je v podání koalice ODS a Pirátů naprostý zmar – ani po letech diskusí se nedokázali dohodnout na potřebných změnách, přestože se o zvýšení jízdného mluví už roky. Udržovat cenu na stejné úrovni deset let bez ohledu na inflaci je nezodpovědné – chybějící peníze se pak projeví jinde,“ podotýká Scheinherr.
Už ve středu je naplánované koaliční jednání, na základě kterého by radní měli příští pondělí rozhodnout, zda pouze schválí zdražení ve Středočeském kraji, nebo se Praha přidá.
Od příštího roku
I kdyby tento pozměňovací návrh prošel, bude zdražení výrazně nižší než v okolním kraji. Tam se totiž od 1. ledna mají zdražit fyzické jízdenky o 30 procent a elektronické o 20. Kraj tím chce motivovat cestující k co největšímu využívání Lítačky.
V plánu bylo původně zdražit už od července, dlouho se ale nedařilo dohodnout se s vedením hlavního města. Shoda obou samospráv je přitom kruciální, protože v opačném případě by mohlo také dojít k takzvanému rozlomení tarifu, což by v některých případech mohlo mít za následek až dvojnásobné zdražení jízdného.