Michal Fischer, starosta Prahy 15: Vizi musíte umět realizovat

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O tom, kam se městská část za poslední čtyři roky posunula a jaké projekty mají změnit každodenní život jejích obyvatel, mluví současný starosta Michal Fischer, který znovu kandiduje za Společně pro Prahu 15 jako nezávislý kandidát.
Prahu 15 vedete čtyři roky. Když odhlédnete od jednotlivých investic, v čem je podle vás dnes městská část lepším místem k životu?
Myslím, že především v komunikaci. Chodil jsem více mezi lidi, pořádal jsem kulaté stoly, setkával se s občany a poslouchal, co je trápí a co je zajímá. Samozřejmě jsme zároveň investovali do oprav a rozvoje městské části. Některé změny možná nejsou vidět okamžitě, ale věřím, že je lidé postupně ocení.
Patnáctka má již více než 37 tisíc obyvatel. Jakou roli hraje v jejím dalším rozvoji spolupráce s hlavním městem?
Velikostí jsme v podstatě okresní město se všemi problémy, které k tomu patří. Jako okrajová městská část jsme ale při financování řady záměrů závislí na hlavním městě, ať už jde o školy, chodníky, hřiště nebo další projekty. Za poslední čtyři roky musím spolupráci s magistrátem hodnotit velmi dobře. Bez ní bychom řadu věcí realizovat nemohli.
Jedním z největších problémů je doprava. Co může situaci na Patnáctce skutečně změnit?
Zásadní je dokončení dopravní infrastruktury. Zlepšení si slibujeme s dokončením obchvatů Hostivařská spojka i JV13, které by pomohly odvést tranzitní dopravu mimo obytné části. Dnes přes nás ve špičkách projíždí obrovské množství aut a Praha 15 se stává průjezdní městskou částí. Pomoci ale musí také veřejná doprava. Do metropolitího plánu se podařilo dostat tramvajové spojení z Hostivaře přes Horní Měcholupy směrem do Petrovic a dlouhodobě se počítá také s dalším rozvojem metra. Bez kombinace silniční infrastruktury a kvalitní MHD se problém vyřešit nedá.
Současně mluvíte o parkovacích domech. Proč nechcete jít cestou parkovacích zón?
Nechceme začít tím, že lidem zpoplatníme parkování, aniž bychom jim zajistili skutečné parkovací místo. Proto máme vytipované lokality pro parkovací domy a chceme jednat o jejich realizaci. Počet aut se za poslední desetiletí výrazně změnil a tomu musí odpovídat i infrastruktura.
Tvrdíte, že dokážete zajistit místo v mateřských a základních školách pro místní děti, současně ale připravujete novou střední školu. Proč je právě střední škola jednou z priorit dalšího rozvoje městské části?
V posledních letech jsme otevřeli tři nové mateřské školy pro zhruba 170 dětí a díky současnému demografickému vývoji bychom měli být schopni poptávku zvládat. Praha 15 ale podle mě potřebuje také veřejnou střední školu. Jsme městská část s více než 37 tisíci obyvateli a naším přáním je, aby místní děti měly možnost chodit na střední školu v rozumné vzdálenosti od domova. Ve spolupráci s hlavním městem jsme proto našli prostor, kde by mohla vzniknout. Součástí projektu by měla být také plnohodnotná sportovní hala využitelná nejen školou, ale i místními kluby a spolky.
Demografický vývoj mění nejen nároky na školy, ale také na zdravotní a sociální služby. Ve vizi máte novou polikliniku i další rozvoj péče o seniory. Co dnes Praze 15 v této oblasti chybí nejvíc?
Už dnes rozšiřujeme služby pro seniory a do budoucna chceme vybudovat seniorský dům v oblasti Košíku, kde se původně počítalo s mateřskou školou. Demografický vývoj ale ukazuje, že potřeby městské části se mění. Vedle pobytových služeb je důležitá ambulantní a domácí péče a samozřejmě dostupnost lékařů. Proto jednáme také o dalších ordinacích a v urbanistické studii nového centra Hostivaře je zahrnuta nová poliklinika.
Za poslední roky na Praze 15 vznikly nové parky, hřiště, mezigenerační centrum nebo společenské centrum Stará hasičárna. Podle čeho rozhodujete, kam má městská část investovat jako první?
Praha 15 byla podle mě dlouhodobě investičně podhodnocená a některá volební období se soustředila téměř výhradně na nejnutnější opravy škol a školek. Díky spolupráci s hlavním městem se nám podařilo získat peníze i z jiných zdrojů a vlastní rozpočet využít na další projekty. Nejde přitom jen o nové stavby. Rekonstrukci potřeboval například kulturní dům Varta nebo samotná radnice. Snažíme se investovat tak, aby projekty měly dlouhodobý přínos a pokud možno sloužily více účelům.
V posledních letech jste zavedl participativní rozpočet, kulaté stoly starosty nebo aplikaci Patnáctka. Přesto se v komunální politice pravidelně objevuje kritika, že radnice s lidmi komunikuje málo. Co podle vás dnes znamená skutečná participace a kde naopak musí vedení městské části převzít odpovědnost a rozhodnout, i když určité procento veřejnosti nesouhlasí?
Při všech setkáních s občany se snažíme bavit o tom, co je trápí a co potřebují, přesto bude vždy určitá část lidí, která bude mít pocit, že s nimi radnice komunikuje málo. Já sám si zvu si občany i přímo do kanceláře, setkávám se s nimi na sportovištích, mezi seniory, dobrovolnými hasiči nebo místními spolky a účastním se akcí, kde máme další příležitost si popovídat. Když nemohu já, zastupují mě místostarostové nebo radní. Vedle osobního kontaktu jsme posunuli také další způsoby komunikace. Vznikl participativní rozpočet, nové digitální nástroje, aplikace Patnáctka a změnili jsme web městské části. Řadu záležitostí dnes navíc mohou lidé vyřídit z domova, aniž by museli na úřad. Vždycky může mít někdo pocit, že by komunikace měla být intenzivnější, ale myslím si, že jsme se v této oblasti za poslední roky výrazně posunuli.
Velká část projektů Prahy 15 závisí na magistrátu, Správě železnic nebo dalších institucích. Je dnes pro starostu důležitější být dobrým správcem městské části, nebo schopným vyjednavačem?
Obojí jde ruku v ruce. Starosta musí být manažer, ale zároveň musí umět komunikovat a vyjednávat s hlavním městem, investory i dalšími partnery. Nestačí mít vizi. Musíte pro ni získat podporu, financování a následně ji dokázat realizovat. Mě baví věci vytvářet a přemýšlet nad tím, co se dá zlepšit.
Když se podíváte deset let dopředu, co bude pro Prahu 15 největší výzvou?
Oblast dopravy zůstane jedním z největších témat, ale stejně důležité bude bydlení a veřejné služby. Praha je dnes pro mnoho lidí velmi drahá a ne každý si může dovolit vysoký nájem nebo vlastní byt. Proto připravujeme projekt dostupného bydlení v lokalitě Kozinec, kde by mělo vzniknout 55 bytových jednotek. Do budoucna potřebujeme přemýšlet o městské části jako o celku, o bydlení, dopravě, školách, sportu i péči o seniory. Jednotlivé projekty by přitom měly být co nejvíce víceúčelové a skutečně odpovídat tomu, co budou obyvatelé Prahy 15 potřebovat.