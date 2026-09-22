Michal Fischer, starosta Prahy 15: Vizi musíte umět realizovat

Autor:
Politická reklama
Sledovat Metro na Googlu

Michal Fischer, starosta Prahy 15 | foto: P.G.Management, s.r.o.

Politická reklama

Metro.cz neovlivňuje obsah a není autorem. Více

Politická reklama je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner. Hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastní politické názory a stanoviska nebo ukázat více fotografií.

Aby byla na první pohled odlišitelná od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Politická reklama“ v záhlaví článku.

Pro politickou reklamu platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Pro zadavatele polické reklamy je povinnost vždy uvést zadavatele a zpracovatele inzerce.

Politická reklama, její titulky a tvrzení v ní obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

skrýt
Doprava, dostupné bydlení, školy i služby pro stárnoucí populaci patří mezi témata, která budou v příštích letech určovat další podobu Prahy 15.

Zadavatel: Občanská demokratická strana

Volby do zastupitelstev obcí 2026

Oznámení o transparentnosti

O tom, kam se městská část za poslední čtyři roky posunula a jaké projekty mají změnit každodenní život jejích obyvatel, mluví současný starosta Michal Fischer, který znovu kandiduje za Společně pro Prahu 15 jako nezávislý kandidát.

Prahu 15 vedete čtyři roky. Když odhlédnete od jednotlivých investic, v čem je podle vás dnes městská část lepším místem k životu?

Myslím, že především v komunikaci. Chodil jsem více mezi lidi, pořádal jsem kulaté stoly, setkával se s občany a poslouchal, co je trápí a co je zajímá. Samozřejmě jsme zároveň investovali do oprav a rozvoje městské části. Některé změny možná nejsou vidět okamžitě, ale věřím, že je lidé postupně ocení.

Patnáctka má již více než 37 tisíc obyvatel. Jakou roli hraje v jejím dalším rozvoji spolupráce s hlavním městem?

Velikostí jsme v podstatě okresní město se všemi problémy, které k tomu patří. Jako okrajová městská část jsme ale při financování řady záměrů závislí na hlavním městě, ať už jde o školy, chodníky, hřiště nebo další projekty. Za poslední čtyři roky musím spolupráci s magistrátem hodnotit velmi dobře. Bez ní bychom řadu věcí realizovat nemohli.

Jedním z největších problémů je doprava. Co může situaci na Patnáctce skutečně změnit?

Zásadní je dokončení dopravní infrastruktury. Zlepšení si slibujeme s dokončením obchvatů Hostivařská spojka i JV13, které by pomohly odvést tranzitní dopravu mimo obytné části. Dnes přes nás ve špičkách projíždí obrovské množství aut a Praha 15 se stává průjezdní městskou částí. Pomoci ale musí také veřejná doprava. Do metropolitího plánu se podařilo dostat tramvajové spojení z Hostivaře přes Horní Měcholupy směrem do Petrovic a dlouhodobě se počítá také s dalším rozvojem metra. Bez kombinace silniční infrastruktury a kvalitní MHD se problém vyřešit nedá.

Současně mluvíte o parkovacích domech. Proč nechcete jít cestou parkovacích zón?

Nechceme začít tím, že lidem zpoplatníme parkování, aniž bychom jim zajistili skutečné parkovací místo. Proto máme vytipované lokality pro parkovací domy a chceme jednat o jejich realizaci. Počet aut se za poslední desetiletí výrazně změnil a tomu musí odpovídat i infrastruktura.

Tvrdíte, že dokážete zajistit místo v mateřských a základních školách pro místní děti, současně ale připravujete novou střední školu. Proč je právě střední škola jednou z priorit dalšího rozvoje městské části?

V posledních letech jsme otevřeli tři nové mateřské školy pro zhruba 170 dětí a díky současnému demografickému vývoji bychom měli být schopni poptávku zvládat. Praha 15 ale podle mě potřebuje také veřejnou střední školu. Jsme městská část s více než 37 tisíci obyvateli a naším přáním je, aby místní děti měly možnost chodit na střední školu v rozumné vzdálenosti od domova. Ve spolupráci s hlavním městem jsme proto našli prostor, kde by mohla vzniknout. Součástí projektu by měla být také plnohodnotná sportovní hala využitelná nejen školou, ale i místními kluby a spolky.

Demografický vývoj mění nejen nároky na školy, ale také na zdravotní a sociální služby. Ve vizi máte novou polikliniku i další rozvoj péče o seniory. Co dnes Praze 15 v této oblasti chybí nejvíc?

Už dnes rozšiřujeme služby pro seniory a do budoucna chceme vybudovat seniorský dům v oblasti Košíku, kde se původně počítalo s mateřskou školou. Demografický vývoj ale ukazuje, že potřeby městské části se mění. Vedle pobytových služeb je důležitá ambulantní a domácí péče a samozřejmě dostupnost lékařů. Proto jednáme také o dalších ordinacích a v urbanistické studii nového centra Hostivaře je zahrnuta nová poliklinika.

Za poslední roky na Praze 15 vznikly nové parky, hřiště, mezigenerační centrum nebo společenské centrum Stará hasičárna. Podle čeho rozhodujete, kam má městská část investovat jako první?

Praha 15 byla podle mě dlouhodobě investičně podhodnocená a některá volební období se soustředila téměř výhradně na nejnutnější opravy škol a školek. Díky spolupráci s hlavním městem se nám podařilo získat peníze i z jiných zdrojů a vlastní rozpočet využít na další projekty. Nejde přitom jen o nové stavby. Rekonstrukci potřeboval například kulturní dům Varta nebo samotná radnice. Snažíme se investovat tak, aby projekty měly dlouhodobý přínos a pokud možno sloužily více účelům.

V posledních letech jste zavedl participativní rozpočet, kulaté stoly starosty nebo aplikaci Patnáctka. Přesto se v komunální politice pravidelně objevuje kritika, že radnice s lidmi komunikuje málo. Co podle vás dnes znamená skutečná participace a kde naopak musí vedení městské části převzít odpovědnost a rozhodnout, i když určité procento veřejnosti nesouhlasí?

Při všech setkáních s občany se snažíme bavit o tom, co je trápí a co potřebují, přesto bude vždy určitá část lidí, která bude mít pocit, že s nimi radnice komunikuje málo. Já sám si zvu si občany i přímo do kanceláře, setkávám se s nimi na sportovištích, mezi seniory, dobrovolnými hasiči nebo místními spolky a účastním se akcí, kde máme další příležitost si popovídat. Když nemohu já, zastupují mě místostarostové nebo radní. Vedle osobního kontaktu jsme posunuli také další způsoby komunikace. Vznikl participativní rozpočet, nové digitální nástroje, aplikace Patnáctka a změnili jsme web městské části. Řadu záležitostí dnes navíc mohou lidé vyřídit z domova, aniž by museli na úřad. Vždycky může mít někdo pocit, že by komunikace měla být intenzivnější, ale myslím si, že jsme se v této oblasti za poslední roky výrazně posunuli.

Velká část projektů Prahy 15 závisí na magistrátu, Správě železnic nebo dalších institucích. Je dnes pro starostu důležitější být dobrým správcem městské části, nebo schopným vyjednavačem?

Obojí jde ruku v ruce. Starosta musí být manažer, ale zároveň musí umět komunikovat a vyjednávat s hlavním městem, investory i dalšími partnery. Nestačí mít vizi. Musíte pro ni získat podporu, financování a následně ji dokázat realizovat. Mě baví věci vytvářet a přemýšlet nad tím, co se dá zlepšit.

Když se podíváte deset let dopředu, co bude pro Prahu 15 největší výzvou?

Oblast dopravy zůstane jedním z největších témat, ale stejně důležité bude bydlení a veřejné služby. Praha je dnes pro mnoho lidí velmi drahá a ne každý si může dovolit vysoký nájem nebo vlastní byt. Proto připravujeme projekt dostupného bydlení v lokalitě Kozinec, kde by mělo vzniknout 55 bytových jednotek. Do budoucna potřebujeme přemýšlet o městské části jako o celku, o bydlení, dopravě, školách, sportu i péči o seniory. Jednotlivé projekty by přitom měly být co nejvíce víceúčelové a skutečně odpovídat tomu, co budou obyvatelé Prahy 15 potřebovat.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

Nová čtvrť v Holešovicích

V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží Holešovice se má postupně proměnit z převážně tranzitního místa v plnohodnotnou městskou čtvrť s kvalitním...

Policisté pátrají po 94leté ženě z Mostu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po 94leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu, která ze svého bydliště odešla už zřejmě v sobotu. Blízkým se od té doby neozvala. Na policejním webu to...

21. září 2026  23:07,  aktualizováno  23:07

Michal Fischer, starosta Prahy 15: Vizi musíte umět realizovat

Politická reklama
Michal Fischer, starosta Prahy 15

Doprava, dostupné bydlení, školy i služby pro stárnoucí populaci patří mezi témata, která budou v příštích letech určovat další podobu Prahy 15.

22. září 2026

Střílel z okna bytu ve čtvrtém patře. Policie muže zpacifikovala

ilustrační snímek

Pražští policisté vyjeli v pondělí večer do ulice Pod Kavalírkou v Praze 5 poté, co několik lidí oznámilo, že neznámý muž střílí z jednoho z bytů ve čtvrtém patře. Na místo okamžitě vyrazily...

21. září 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

První cestující se jí svezou v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři...

21. září 2026  21:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Tábor prodal pozemek na stavbu domova se zvláštním režimem za 20,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Pozemek pro stavbu Domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala společnost Senior Garden Beta. Za plochu o rozloze více...

21. září 2026  18:31,  aktualizováno  18:31

U Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo přes 16.000 vzácných hořečků

ilustrační snímek

Na louce u Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo 16.191 vzácných hořečků nahořklých, více než dvojnásobek loňského počtu. Loni jich ochránci přírody...

21. září 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče bude Adam Steinbauer

ilustrační snímek

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásila desítka uchazečů....

21. září 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Praha chystá velkou proměnu Nádraží Holešovice. Vzniknout mají dvě nová náměstí

Nové Holešovice mají vítězný návrh. Promění se podle konceptu studia CHYBÍK +...

Mezinárodní porota vedená německým urbanistou prof. Jörnem Walterem rozhodla o výsledku soutěžního workshopu Nové Holešovice. Za nejlepší označila návrh studia CHYBÍK + KRIŠTOF.

21. září 2026  19:30

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb

ilustrační snímek

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů...

21. září 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.