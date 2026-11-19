Nové vedení Prahy 3 chce pokračovat v přípravě výstavby obecních bytů v lokalitě Červený Dvůr. Kapacitu škol a školek plánuje zvýšit mimo jiné vybudováním mateřské školy v Jeseniově ulici a rozšířením ZŠ Jarov.
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V areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov podle radnice mají vzniknout školy, školky, parky, sportoviště a tramvajová trať. Radní se chtějí věnovat také dalším úpravám parku Židovské pece a zlepšit podmínky pro pěší a cyklisty. V sociální oblasti chce nová místostarostka Edita Janečková podpořit především rodiny s dětmi, seniory a lidi v obtížné životní situaci.
Radě má nově radit také komise mladých. Zasednou v ní zástupci politických uskupení ze zastupitelstva ve věku do 30 let. Mají přinášet podněty mladých lidí k rozvoji městské části.
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Prvním místostarostou pro územní rozvoj, kulturu a sport zastupitelé zvolili Pavla Křečka (STAN). Dalšími místostarosty budou Edita Janečková (nestranice), která bude mít na starosti sociální oblast, zdravotnictví, rodinnou a dotační politiku, Robert Pecka (TOP 09) pro majetek, investice, akciové společnosti a energetiku, Zdena Štěpánková (STAN) pro bydlení a Filip Málek (Praha sobě) pro školství a IT.
Vedení městské části doplní radní Adam Trunečka (STAN) pro finance a strategické plánování, Karel Vejvoda (TOP 09) pro dopravu a neuvolněný Jiří Ptáček (TOP 09), který bude mít na starosti životní prostředí.
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Opoziční zastupitelé Ondřej Rut a Matěj Michalk Žaloudek (oba Zelení) se před volbou starosty ptali, proč bude v devítičlenné radě pět místostarostů, o jednoho více než v minulém období. „Je to výsledek koaličního vyjednávání, koaliční dohody a z mého pohledu je to uměřený počet i s ohledem na poměry na jiných městských částech. Nevidím v tom nic mimořádného,“ odpověděl Vronský.
Ze dvou na čtyři vzroste také počet uvolněných předsedů výborů zastupitelstva. Vedle předsedů kontrolního výboru a výboru pro majetek budou uvolnění i předsedové nových výborů pro IT a inovace a pro životní prostředí. Podle Vronského dospěla koalice k názoru, že tyto oblasti vyžadují větší nasazení.
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Společná kandidátka TOP 09 a STAN, kterou podpořilo uskupení Žižkov (nejen) sobě, získala v komunálních volbách 45,2 procenta hlasů a 18 mandátů. Přestože měla v zastupitelstvu většinu i sama, přibrala do koalice klub Pirátů, Prahy 3 sobě a Edity Janečkové. Jejich kandidátka skončila druhá se šesti mandáty.
Třetí ANO má čtyři zastupitele stejně jako čtvrté Společně pro Prahu 3. Pátí Zelení získali tři mandáty. Dosud v městské části vládla koalice TOP 09 a STAN, Pirátů, Prahy 3 sobě a Zelených.