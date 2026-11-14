Po sérii vyšetření se dozvěděla, že má klíšťovou encefalitidu. „Byla jsem dost vyděšená. Přitom by tomu všemu šlo předejít očkováním,“ říká.
V Praze bylo od ledna do konce října podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) hlášeno 40 případů klíšťové encefalitidy. Ve stejném období loňského roku jich bylo 27, meziročně tak počet vzrostl přibližně o 48 procent. Ve Středočeském kraji naopak mírně klesl, z 31 na 28.
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Klíšťová encefalitida začíná jako chřipka. Následky mohou být vážné a trvalé
Hlavní město a jeho okolí dohromady evidují 68 případů oproti loňským 58. Pražská statistika přitom sama o sobě neříká, kde se lidé nakazili.
Obyvatel metropole si může infikované klíště přinést z výletu nebo chalupy. Ani pobyt ve městě však neznamená, že se s klíštětem nesetká. Nakažená klíšťata se mohou vyskytovat také v městských parcích, lesoparcích a zahradách.
Zájem o ochranu roste
Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové zájem o očkování roste.
„Argument, že člověk žije ve městě a do lesa nechodí, slýchávám spíše výjimečně. Většina z nich očkování proti klíšťové encefalitidě vítá,“ říká Bezdíčková. K rozhodnutí podle ní často přispívá zkušenost z okolí. Lidé znají někoho, kdo měl komplikace a skončil v nemocnici, a chtějí podobné situaci předejít.
„Mezi nepovinnými vakcínami patří podle zkušenosti lékařky právě tato k nejžádanějším. Když vidím, že zatím očkováni nebyli a mohou být očkováni na úhradu ze zdravotního pojištění, tak jim to nabídneme,“ vysvětluje Bezdíčková.
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První příznaky boreliózy a encefalitidy se snadno přehlédnou. Buďte v pozoru
S příchodem chladnějších měsíců téma nekončí. Aktivita klíšťat závisí na počasí a za vhodných podmínek se s nimi lidé mohou setkat i nyní na podzim.
Podle vedoucí laboratoře Protean a webu Klíště.cz Miroslavy Burýškové navíc nelze bezpečí konkrétního místa posuzovat jen podle toho, zda se odtud v minulosti podařilo zachytit nakažené klíště. „I když máte místo, kde je výskyt nízký nebo nebyl vůbec, neznamená to, že tam nemůže infikované klíště být,“ upozorňuje Burýšková.
První příznaky jako viróza
Klíšťová encefalitida nemusí od začátku vypadat jako závažná infekce nervové soustavy. Bezdíčková popisuje, že první fáze může připomínat spíš běžnou virózu: přidává se teplota, únava, slabost nebo bolesti svalů a kloubů. Teprve v další fázi se mohou objevit výrazné bolesti hlavy, ztuhlost šíje, světloplachost a vysoké horečky.
„To už je určitě stav, který je alarmující,“ upozorňuje lékařka. Závažné postižení mohou provázet také zmatenost, třes nebo závratě. Při výrazném zhoršení zdravotního stavu je podle ní namístě vyhledat nemocniční péči. Mírnější a nejasné obtíže lidé obvykle nejprve řeší se svým praktikem.
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Co dělat, když na sobě najdete klíště. A kdy už opravdu běžet k lékaři
Podle SZÚ je představa, že se proti „klíšťovce“ lze očkovat jen v určité části roku, mýtus. Začít s ním lze kdykoliv během roku.
„Doporučujeme lidem, kdykoliv je to napadne a chtějí se očkovat, aby se očkovali,“ říká Bezdíčková. Zároveň nyní připomíná sezonní očkování proti chřipce a covidu, které na podzim považuje za aktuální prioritu.
Ochrana proti klíšťové encefalitidě vyžaduje dokončení základního očkovacího schématu a následné přeočkování. Vakcína přitom nechrání proti borelióze, kterou způsobují bakterie.
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„Ani očkovaní by proto neměli zapomínat na ochranu před klíšťaty a prohlídku těla po návratu z přírody,“ dodává Bezdíčková. Lidem od 50 let je očkování proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Těm mladším mohou pomoci příspěvky pojišťoven. Jejich výše i podmínky se liší a u některých končí příjem žádostí už 30. listopadu.
Ochrana očkováním