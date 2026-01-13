Modřany odhalily sošku „starosty“ Mikeše. Knížku o něm pokřtily mlékem pro kočky

Osm let byl mourovatý „starosta z Modřan“ oblíbeným členem komunity. V lednu minulého roku zasáhla obyvatele Prahy 12 zpráva, že se Mikeš našel mrtvý. Po roce se lidé dočkali památeční sošky, kterou v úterý odpoledne starosta slavnostně odhalil. Součástí akce byla také knížka o kocourově životě Modřanský Mikeš, které se dostalo netradičního křtu.
„Bylo to úžasné, skvělá atmosféra,“ zhodnotil sešlost starosta pražských Modřan Vojtěch Kos (ODS). Na Sofijském náměstí se podle starosty sešlo zhruba sto lidí, aby se na novou sošku oblíbeného kocourka podívali. Akci doprovázely vzpomínky na Mikeše. Promluvila majitelka květinářství, kam kocourek pravidelně chodíval, i spisovatelka obrázkové knížky Modřanský Mikeš Petra Lecnarová. Sošku odhalil starosta po symbolickém odpočtu ze 12 pro Prahu 12.

Na památeční dílo se složilo zhruba 400 lidí, kteří dohromady poslali 180 tisíc korun. Starosta Kos spolu s majitelem kocoura panem Hubíkem, majitelem restaurace Vratislav Jiřím Fischerem a majitelkou květinářství paní Hrdličkovou nechali na zakázku vyrobit plastový model z 3D tiskárny. „To celé jsme předali moravskému zvonařství Dytrychová. Paní majitelka s výtvarníkem to celé dotáhli,“ uvedl Kos. Plaketu bronzové sošky doplňuje nápis „Tady je Mikešovo“.

Soška byla umístěna na Sofijském náměstí na květník, kam starosta Kos a jeho kolegové nechali přidělat dřevěná prkna. „Dá se říci, že sedí na lavičce, aby si k němu mohl kdokoliv přisednout a třeba si ho pohladit pro štěstí. Když ho pohladí na pravém uchu, třeba vyhrají ve sportce,“ podělil se se smíchem.

Mikeš byl na náměstí v Modřanech jako doma. „To byl jeho rajón. Každé ráno odběhl od majitele na radnici, když ještě bývala v Pískové ulici, tam dostal mlíčko a proběhl si kanceláře. Když se radnice přestavěla, chodíval většinou na Sofijské náměstí. Ráno do květinářství nebo do DMka, pak do Vratislava. Tam mu dali tatarák se strouhaným sýrem. Válel se, někdo si s ním občas pohrál, pohladil ho. Když byl vzteklý, jako každý kocour, tak i seknul,“ popsal pro iDNES.cz Kos.

Popularitu si mourovatý kocourek získal díky facebookové stránce Mikeeeeeeeš, kam lidé přidávali jeho fotografie. Skupina má nyní 3 tisíce členů.

Křest mlékem pro kočky

Před slavnostním odhalením sošky se na náměstí křtila také knížka Modřanský Mikeš od spisovatelky Petry Lecnarové. Pečovatelka o seniory vybrala ve veřejné sbírce přes 26 tisíc korun na to, aby knížka mohla vyjít. „V podstatě je to foto-knížka o životě Mikeše. Je tam jeho příběh s textem a se spoustou fotografií. Je to krásná věc, taková připomínka,“ řekl Kos pro iDNES.cz. Knížka s humorem popisuje, jak si Mikeš rád hověl nebo jak se chtěl stát starostou.

Křest probíhal v kočičím duchu. „Knížku jsme pokřtili mlékem pro kočky,“ smál se Kos s tím, že kalhoty i boty všech křtitelů skončily kvůli mléčnému vodopádu promočené. „Knížka byla samozřejmě v igelitu, abychom ji nezničili, “ dodal. Po symbolickém odpočtu ze 12 pak odhalili bronzového Mikeše. Zájemci si poté mohli přijít pro podpis do restaurace Vratislav.

Kos ocenil, jak malý chlupáč dokázal za svého života pojit lidi. Doufá, že pouto obyvatel Modřan díky sošce přetrvá. Reakce na sociálních sítích jsou vcelku pozitivní. „To muselo dát práce!“ žasne jeden komentář. „To je hrozný. Koupeno v Sapě?“ rýpe jiný. „Krásná kočka, krásně udělané, ale Mikeš to není, ten byl dlouhosrstý,“ poukazuje další.

Mikešovská kultura v Modřanech má slibnou budoucnost a komentáře pod příspěvkem to jen dokazují. „Kde se tam sejdem? No přeci u Mikeše.“





Modřany odhalily sošku „starosty“ Mikeše. Knížku o něm pokřtily mlékem pro kočky





