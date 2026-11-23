Kladenským primátorem je opět Milan Volf z hnutí Volba pro Kladno (VPK). Poprvé město vedl v roce 1998. Dnes jej zastupitelé zvolili do čela pošesté. Kladno vede koalice VPK, ANO a ODS. Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu mají 20 mandátů, pro Volfa hlasovali všichni koaliční zastupitelé. V opozici je uskupení Kladeňáci a Unie pro sport a zdraví, dohromady mají 13 mandátů.
Volf byl poprvé zvolen do čela Kladna v roce 1998, avšak jako starosta, protože Kladno je statutárním městem až od roku 2000. Kladno dosud vedl s přestávkami přibližně 16 let.