Na demonstraci v centru Prahy přišly tisíce lidí, Rusko tady nechceme, skandovaly

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:12aktualizováno  18:09
Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že se po podzimních volbách mohou do Poslanecké sněmovny dostat populistické a extremistické strany a hnutí. Znamenalo by to podle nich ohrožení svobody a demokratického směřování České republiky.

Lidé na akci dorazili s vlajkami České republiky, Evropské unie či Ukrajiny. Přinesli také transparenty - například s nápisy „Rusko tady nechceme“ či „Teď jde o všechno“.

„Chceme ukázat, že existuje pozitivní vlastenectví, které je na straně západu, svobody a demokracie,“ uvedli pořadatelé v úvodu. Připomněli poslední pozitivní průzkum veřejného mínění, podle kterého se voliči prozápadních stran mobilizují. „Nic není rozhodnuto,“ dodali. Vyzvali, aby všichni z mobilu jednomu člověku poslali zprávu o výzvě.

„Naše země vzkvétá, ale naše demokracie tolik ne,“ řekl textař Tomáš Dvořák. Varoval, že svoboda není daná věc a upozornil na dezinformace ve veřejném prostoru. Lidé by podle něj měli nejen chodit k volbám, ale i se aktivně věnovat politice.

Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů. (28. září 2025)
Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů. (28. září 2025)
Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů. (28. září 2025)
Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů. (28. září 2025)
Předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů. (28. září 2025)
9 fotografií

„Letos bude ještě více záležet na každém z nás. Bude se rozhodovat mezi dobrem a zlem. Volte dobro. Svatý Václave, buď s námi,“ vyzval ve videonahrávce kněz a spisovatel Marek Orko Vácha.

Bývalý senátor Martin Mejstřík vyzval k zabránění šíření všech ruských dezinformačních kanálů a k trestnímu stíhání těch, kdo šíří ruskou propagandu a adorují Rusko.

Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková upozornila na to, že je nutné v Česku ubránit nezávislá média a justici. „Nesmíme si nechat namluvit, že komunisté a extremisté to myslí s naší zemí dobře. Nemyslí,“ prohlásila. Podle ní takové strany chtějí zatáhnout Česko do „područí totalitního Ruska“. K volbě hodnot, které zastávají Evropská unie a Severoatlantická aliance, povzbudili i další osobnosti české kulturní či sportovní scény. Na závěr účastníci pozvedli letáky s velkými písmeny napsaným „ne“ a zazpívali českou hymnu.

Výzvu podepsaly desetitisíce lidí

Spolek v pozvánce na shromáždění uvedl, že je potřeba bránit demokracii a zabránit extremistům, aby rozhodovali o budoucnosti Česka. Akce byla součástí kampaně Dese(t) k volbám, která vyzývá každého, aby oslovil deset lidí ze svého okolí a pobavil se s nimi o důležitosti voleb.

Milion chvilek pro demokracii také v minulých dnech spustil výzvu, aby lidé v nadcházejících volbách hlasovali pro některou z prozápadně orientovaných politických stran. Podle pořadatelů ji již podepsaly desetitisíce lidí. Spolek chce oslovit všechny, kteří zatím váhají, zda nebo koho volit. Pořádají proto veřejné akce a diskuse.

Šerlich

Slavná Masarykova chata na Šerlichu slaví sto let.

vydáno 28. září 2025  15:18

Strašnice

Českými vlajkami ozdobená tramvaj v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. září 2025  15:17

Praha

Na lince A pražského metra je výluka. Chybějící metro supluje tramvaj X-A.

vydáno 28. září 2025  15:17

Praha

Zajímavý symbol v tramvaji.

vydáno 28. září 2025  15:16

Praha

Vodácký závod Napříč Prahou , přes tři jezy.

vydáno 28. září 2025  15:16

Kočičí hovínko je ten největší božský trest, říká knižní autorka Ludmila Anna Lukášová

Kočky, záchranka, humor i ostrý jazyk. To všechno se potkává v životě ženy, která otevřeně přiznává, že její partnerský život je na bodu mrazu, a proto svou lásku zasvětila kočkám. Ludmila Anna...

28. září 2025  15:15

Nové krnovské lázně vzniknou do šesti let, stát mají 580 mil. Kč

Nové krnovské lázně vzniknou do šesti let, stát mají 580 milionů korun. Město nechalo za 30 milionů korun vypracovat projektovou dokumentaci. Stávající bazén...

28. září 2025  13:20,  aktualizováno  13:20

Svatováclavská mše uctila i oběti druhé světové války. Byli tam Klaus i Bohdalová

Tisíce lidí si v neděli ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz světce a patrona země svatého Václava. Bohoslužbu za...

28. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

