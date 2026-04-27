Milovice budou podávat připomínky k návrhu akcelerační zóny na bývalém letišti

Město Milovice na Nymbursku podá připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón, které mají přispět k urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Oblast zahrnuje plochu bývalého letiště na Božím Daru a blízké okolí na území obcí Milovice a Straky. ČTK to řekl starosta Milovic Milan Pour (ANO). Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) tam počítá s výstavbou fotovoltaických elektráren na ploše téměř 212 hektarů s odhadovaným maximálním instalovaným výkonem 205,3 MWp (megawatt-peak).
Město s takto navrženým rozsahem nesouhlasí. Návrh podle radnice rovněž neodpovídá memorandu o využití brownfieldu v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá uzavřeném v roce 2022 mezi Středočeským krajem jako majitelem území, městem Milovice a dalšími obcemi.
Středočeští krajští radní budou změnu č. 2 Územního rozvojového plánu, která obsahuje návrhy akceleračních oblastí včetně Milovic, projednávat 7. května. Na dotaz ČTK to za hejtmanství uvedla Markéta Prokešová.
Milovičtí zastupitelé se návrhem zabývali na pracovním jednání minulý týden ve středu. "Memorandum z roku 2022 o rozvoji celého brownfieldu, které vymezuje, co je v lokalitě přípustné, solární elektrárny nezahrnuje. V námitkách, které budeme podávat, se chceme odkázat i na to, že jde o obrovský prostor a jsme proti tomu, aby tam vznikla takto obrovská elektrárna," řekl Pour. Zásadní podle něj bude postoj majitele, Středočeského kraje, na který se chce město obrátit.
V minulosti už podle něj záměr na vybudování velké solární elektrárny na ploše existoval, ale neuskutečnil se. "Pro toto území spíš počítáme s využitím podle memoranda," dodal Pour.
Memorandum vymezilo využití území například pro inovační firmy, vědeckovýzkumné projekty nebo technologická centra. Další rozvoj má respektovat chráněné přírodní úkazy a zachovat životní podmínky pro bydlení a ekonomiku v oblasti. Počítá se také se zachováním historicky cenných a atraktivních míst, například pro cestovní ruch.
Návrh akceleračních zón aktuálně na území celé republiky počítá s 80 místy, na kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších 14 chystaných zón má usnadnit budování solárních elektráren. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně. Ve Středočeském kraji jsou další navrhované zóny vymezeny pro výstavbu větrných elektráren.