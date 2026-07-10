Milovice dokončily skatepark s pojezdovou plochou 2000 metrů čtverečních

Milovice na Nymbursku dokončily stavbu skateparku v Ostravské ulici. Jezdcům se má zpřístupnit příští týden, slavnostní otevření s exhibicí a závody chystá město na 15. srpna. S pojezdovou plochou 2000 metrů čtverečních jde zřejmě o největší skatepark v Česku, řekla ČTK místostarostka Kristýna Bukovská (STAN a Milovice+).
"Skatepark je zkolaudovaný, otevře se, až to umožní technologické podmínky, což by mohlo být příští týden," řekla Bukovská.
Dosavadní skatepark s ocelovými rampami mezi Tyršovou a Topolovou ulicí z roku 2006 už nevyhovoval. Nové sportoviště má tři hlavní části, a to street, park a bowl, takzvaný bazén. Betonovou plochu s rampami, schody a různými úrovněmi mohou využívat jezdci na skateboardech, BMX i koloběžkách.
Skatepark vybudovala společnost Hydro Gas Manufacture. Práce začaly loni na podzim, jde o investici za zhruba 21 milionů korun.
V poslední době vzniklo ve středních Čechách několik nových areálů pro kolečkové sporty. V květnu se otevřely nové skateparky také v Nymburce a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku.