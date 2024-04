Sanace zamořeného území v Milovicích vyjde na 1,5 miliardy, odhaduje policie

„Kauzu jsem postoupil k výkonu dozoru na Krajské státní zastupitelství v Praze, protože jsem shledal podezření ze závažnějších trestných činů než na začátku. Pokud by věc dospěla k řízení před soudem, tak by ji projednával Krajský soud v Praze,“ řekl MF DNES nymburský státní zástupce Štěpán Brunclík.

V bývalém vojenském prostoru Milovice už rok probíhá policejní vyšetřování, které se snaží odhalit, kdo může za to, že místo ekologické likvidace byla část eternitových střešních krytin z bouraných budov rozdrcena a rozprostřena do podloží na pozemcích Středočeského kraje a Milovic. Určité množství eternitu bylo například „uklizeno“ pod novou cyklostezku směrem na Boží Dar.

Na rozsahu se neshodnou

Eternit přitom obsahuje rakovinotvorná azbestová vlákna, která při vdechnutí mnohou vyvolat rakovinu plic, a to i roky po vdechnutí.

Hlavně rozsahem vzniklé škody celá kauza překonává původní očekávání. „Podle předběžného vyjádření policejního znalce je škoda vyčíslena na minimálně 1,5 miliardy korun,“ říká radní Středočeského kraje za oblast investic a majetku Libor Lesák (ODS).

Vzniklá škoda sčítá nejen již zaplacené a zřejmě tedy nedostatečně odvedené práce při likvidaci eternitových střešních krytin, ale také očekávané náklady na jejich odstraňování. Na tom se ovšem vedení Středočeského kraje a policie neshodují, respektive liší se zprávy odborníků, které si nechali vypracovat.

Zatímco podle hejtmanství by stačilo odklidit jen volné úlomky eternitu, které nejsou zahrabané pod zemí a kde se z nich teoreticky nemohou uvolňovat azbestová vlákna do ovzduší, podle policie bude třeba odtěžit celé vrstvy na dotčených územích, může přitom jít o desítky hektarů.

„Nicméně v tomto ohledu chceme prověřit všechny možnosti a způsoby čištění území, jež by byly nejen maximálně efektivní, ale současně pro kraj představovaly přijatelné náklady,“ říká Lesák.

A obává se, že pokud by kraj musel vynaložit na sanaci 1,5 miliardy korun, hrozí, že viník, kterého určí policie a následný soud, nebude mít dostatek peněz na to, aby náklady vynaložené z krajského rozpočtu dorovnal. „To by byla pro krajský rozpočet jistě citelná ztráta,“ dodal Lesák.

Je u Milovic bezpečno? Středočeský kraj po policejním zásahu zajistil, aby vstup na potenciálně nebezpečné lokality byl pouze na vlastní nebezpečí. Za účelem zjištění bezpečnosti pohybu v daném okolí bylo také provedeno měření ovzduší, které podle hejtmanství prokázalo naprostou bezpečnost pohybu po krajských pozemcích v lokalitě Milovice – Boží Dar. Pokud se azbestem nehýbe, neměl by se do ovzduší uvolňovat.

Viníka po roce nemají

Viníka ale zatím vyšetřovatelé stejně nemají. Ani po roce policisté v kauze neobvinili žádného politika, úředníka nebo firmu. Současné i minulé vedení kraje jakoukoli odpovědnost odmítá. Stejně jako firmy, které byly na práce najaté.

Zakázka, kterou kraj zadal společnosti Mladá RP, byla podepsána ještě za hejtmana Davida Ratha (tehdy ČSSD). Nicméně v dalších letech následovala řada sporů a soudních tahanic o objemech odvedené a zaplacené práce. Kauza tak prošla několika volebními obdobími až do současnosti.

Za minulého vedení kraje ale vznikla finální dohoda o vyrovnání s najatou firmou a podařilo se spory ukončit a soudy uzavřít. Právě na minulé volební období se část vyšetřování zaměřovala, loni například kriminalisté hledali důkazy u bývalého radního za oblast investic a majetku Roberta Bezděka (ANO), který měl záležitost v gesci. „Od té doby mě policie nekontaktovala, sanované pozemky přebíralo současné vedení kraje, které celou věc uzavíralo, já s tím nemám nic společného,“ reagoval v pondělí na dotaz MF DNES Bezděk.

Co se týče konkrétních pozemků, Středočeský kraj má od policie informaci o celkem devíti kontaminovaných parcelách, což představuje desítky hektarů. Lucie Dvořáková z Policie ČR na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím už začátkem roku uvedla, že kontaminované azbestem byly všechny vzorky, které policie odebrala.

„Přítomnost azbestu byla zjištěna v prostoru mezi severní částí letištní plochy a pozemní komunikací na Božím Daru a na cyklostezce,“ dodala Dvořáková.