Milovice si v tropických vedrech připomínají 35 let od odchodu sovětské armády

V Milovicích na Nymbursku si dnes připomínají 35. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa. Dopoledního zahájení na Hakenově stadionu se zúčastnilo zejména kvůli vysokým teplotám méně lidí než obvykle. Část programu se koná v klimatizovaných prostorách kulturního domu a muzea. Akce vyvrcholí po 15:00 symbolickým odjezdem sovětských vojsk.
V době ruské agrese proti Ukrajině je připomínka odchodu okupační armády obzvlášť aktuální - tanky, které z Milovic před 35 lety odjížděly, dnes, obrazně řečeno, opět ohrožují Evropu, řekl při zahájení akce hudebník a někdejší předseda parlamentní komise pro dohled nad odsunem Michael Kocáb.
"Vypadá to tak, že Putinova teorie o tom, že rozpad SSSR byla největší geopolitická katastrofa 20. století, je více varující, než jsme si mysleli ještě před několika lety. A proto je velmi důležité si připomínat to, že před těmi 35 lety se nám podařilo jako první zemi bývalého východního bloku dokončit odsun sovětské armády," řekl dnes Kocáb. Milovice podle něj sehrávají důležitou roli i po odsunu, protože podobnými akcemi významné výročí pravidelně připomínají. "Tady se vztyčuje ten ukazováček - pozor, ta věc ještě není dohraná," řekl Kocáb.
Účastníci akce si mohou po celý den prohlížet vojenskou techniku, zbraně i osobní předměty sovětských vojáků, na programu jsou i dobové scénky se sovětskými vojáky v podání členů klubů vojenské historie. Kvůli zmírnění vysokých teplot dnes dobrovolní hasiči několikrát zkropí ulici u stadionu a před radnicí. Více lidí by podle starosty Milana Poura (ANO) mohl přilákat program uvnitř budov. V kulturním domě se od 13:00 uskuteční živé natáčení podcastu Přepište dějiny. Město dnes rovněž slaví třetí výročí od otevření Muzea vojenského prostoru v Milovicích, kde jsou připraveny komentované prohlídky.
Sovětská vojska zůstala v Československu po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Sovětští vojáci byli koncem 80. let rozmístěni v 67 posádkách v českých zemích a 16 posádkách na Slovensku. Velitelství měla takzvaná Střední skupina vojsk právě v Milovicích. Vojenský prostor Milovice-Mladá, který vznikl v roce 1904, sovětští vojáci výrazně rozšířili a vybudovali zde leteckou základnu a nové panelákové město. V Milovicích žilo přes 35.000 sovětských vojáků a 5000 civilistů.
Okupaci ukončila dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR o odsunu sovětských vojsk, která byla podepsána 26. února 1990. Poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území republiky 21. června 1991 a o šest dní později republiku opustil i poslední sovětský voják - tehdejší velitel generál Eduard Vorobjov.