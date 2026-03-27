Milovická rezervace spouští kampaň k záchraně zubrů v ukrajinském národním parku

Rezervace velkých kopytníků v Milovicích na Nymbursku spouští kampaň na záchranu zubrů v ukrajinském národním parku Zálesí (Zalissia). Před ruskou invazí na Ukrajinu v něm žilo 22 zubrů, boje přežila polovina dospělých zvířat. Milovická rezervace proto vyšle do parku dva zubry. Do záchrany zubrů a postupné obnovy jejich populace i na dalších místech Ukrajiny se mohou zapojit i lidé přes dárcovský portál. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci spravuje.
Národní park severovýchodě od Kyjeva přišel v důsledku bojů o všechny zubří samce. Stádo se proto nyní nemůže rozmnožovat, uvedl Dostál. Poslední zubří býk podle něj zahynul kvůli stresu po výbuchu rakety. "Národnímu parku jsme přislíbili bezplatně poskytnout dva zubří samce z milovické rezervace velkých kopytníků. Finanční prostředky potřebujeme především na veterinární vyšetření poskytnutých zvířat před převozem a uhrazení jejich transportu na Ukrajinu," uvedl Dostál. Zvířata by podle něj mohla být přepravena na jaře nebo na podzim.
Zbývající peníze poskytnou ochránci přírody na vybudování chovného zařízení. Bude sloužit k obnově stáda zubrů v národním parku Zálesí, ale má být základem obnovy dalších populací zubrů na Ukrajině. "V současné době je naše populace zubrů na pokraji vyhynutí. Jediným způsobem, jak ji zachránit, je přivést nové plemenné býky z evropských chovů," uvedla vedoucí oddělení výzkumu národního parku Viktoria Polska.
Na vybudování chovného zařízení park získal materiál od organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO, chybí mu ale peníze na zbudování. Zvířata by se měla pohybovat na území, které nebylo zaminováno, nebo kde už byly miny odstraněny. "Zároveň se bude toto Vědecké a vzdělávací centrum 'Zubr' specializovat na ochranu, reprodukci a návrat kopytníků, především zubra evropského," doplnil Dostál.