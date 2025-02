Milovická volba: Lidé rozhodnou o letošní investici

Loni byla díky tomu opravena cesta z tůní Josefov do Milovic a z malých projektů hlasováním zvítězil projekt „pouliční veřejné hodiny“, které byly umístěny před budovou radnice. I letos mohou lidé navrhnout větší investici do půl milionu a menší do 150 tisíc korun. Návrh může podat každý obyvatel Milovic starší 15 let elektronicky prostřednictvím formuláře na webu milovickavolba.cz, a to do konce března.