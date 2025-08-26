Záhada miminka s prasklou lebkou. Soud řeší, jak se v porodnici zranilo

Městský soud v Praze v úterý pokračoval v projednávání případu těžce zraněné novorozené holčičky z Thomayerovy nemocnice. Obžalovaná zdravotní sestra odmítá, že u miminka zavinila zlomeninu lebky. U soudu vypovídala matka holčičky, podle které muselo ke zranění dítěte dojít v době, kdy o něj sestra pečovala.

„Nevíme, co se stalo, a myslím, že se to nikdy nedozvíme,“ řekla v úterý u soudu kolegyně obžalované zdravotní sestry. Rozplést nejasný případ, který se odehrál v porodnici krčské Thomayerovy nemocnice v prosinci 2022, teď zkouší trestní senát Městského soudu v Praze.

Jako obžalovaná před ním stanula šestačtyřicetiletá Jitka M. Ta se profesi zdravotní sestry věnuje asi patnáct let. Podle obžaloby měla 10. prosince 2022 zavinit „nezjištěným způsobem“ zranění třídenní holčičky. Miminko utrpělo vážné poranění mozku, ale přežilo. Holčička má nyní dva a půl roku, zůstává však ležící a je zcela odkázaná na péči rodičů.

Porod miminka proběhl bez komplikací. Ze znaleckého posudku i lékařských zpráv vyplývá, že dítě přišlo na svět zdravé. Ještě dva dny po porodu byla holčička v pořádku, pak se u ní objevila novorozenecká žloutenka, což není nic neobvyklého. Lékařka jí proto naordinovala světelnou terapii, kdy modré světlo pomáhá rozkládat bilirubin na neškodné látky.

Noční službu měla tehdy sestra Jitka M. se svou matkou, rovněž zdravotní sestřičkou. Jitka M. ráno upozornila kolegyni, která po ní přebírala službu, že holčička má zvláštní pohyby nožiček a je hodně plačtivá. Pak odešla domů.

„I já jsem viděla, že pohyby dítěte nejsou fyziologické, ale spíš neurologické, že takto se miminka nepohybují. Proběhla ranní vizita, pan doktor holčičku prohlédl a zjistil, že má na hlavě kefalhematom (modřinu, kterou sestra přebírající službu po Jitce M. původně neviděla, protože dítě mělo kvůli fototerapii zakrytou hlavu, pozn. red.). Díval se do zpráv, tam nic takového nebylo,“ vypověděla kolegyně Jitky M.

Lékař miminko prohlédl a uvedl, že je v pořádku. Podle sestry však hůř polykalo. Jenže testy, které doktor provedl, nic problematického neodhalily.

„Miminko pak už mohlo jít k mamince. Ta mi ho po chvíli přinesla s tím, že se vůbec nepřisálo, a proto ho nemohla nakojit. Bylo apatické, jako hadrová panenka,“ popisovala svědkyně.

Holčička začala mít potíže s dýcháním a výrazně jí stoupl tep. Zdravotníci přivolali k novorozenci napojenému na oxymetr vedoucí lékařku, která provedla sonografické vyšetření. To odhalilo úraz hlavy.

Miminko zamířilo na jednotku intenzivní péče a později bylo transportováno do motolské nemocnice. Tam na případ upozornili policii.

„Vypadalo to, jako když jsme nejhorší na světě a ubližujeme dětem. Bylo to fakt hrozný. Komando od kriminálky, šli se podívat na ten pokoj, aniž nám kdokoliv cokoliv řekli. Všichni jsme z toho byli v šoku. Bylo nám řečeno, že nás nemocnice z Motola zažalovala za týrání dítěte,“ líčila Jitčina kolegyně z Krče.

Obžalovaná Jitka M. vinu odmítá. „Jediné, co mohu říct, že jsem nevinná a holčičce jsem neublížila,“ řekla štábu iDNES.tv. Dodala, že si neumí vysvětlit, jak mohlo u dítěte k poranění lebky s následným krvácením do mozku dojít.

Státní zástupkyně viní zdravotní sestru nejen z toho, že zranění holčičky „nezjištěným způsobem“ během své služby zapříčinila, ale že ho také zatajila. Kvůli tomu se stav dítěte výrazně zhoršil a skončil jeho vážným zmrzačením.

Myslím, že to neudělala, hájí sestru kolegyně

Jitky M. se v úterý před soudem zastala její kolegyně, která po ní tehdy přebírala službu. „Jitka, ač vypadá, že je tvrdá ženská, tak není. Je to emocionální člověk, pracovitý. Miminka měla vždycky vymazlený, v čistotě, hezky upravený. Když byl nějaký problém, tak Jitka vždycky upozorňovala, nebo její mamka. Byla – nebo je to poctivá holka. Odsoudit člověka je lehký. Já si myslím, že nic neudělala,“ řekla svědkyně. Jitka M. se po těchto jejích slovech rozplakala.

Před soudem v úterý vypovídali také rodiče holčičky. Jsou z Maďarska, ale v České republice zřejmě dlouhodobě žijí, protože jejich nejstarší syn, který rovněž svědčil, mluví česky velmi dobře. Při výslechu rodičů však asistoval tlumočník.

Matka holčičky uvedla, že dítě bylo po porodu v pořádku. Až třetí den, po noční fototerapii kvůli žloutence, když dostala miminko, aby ho nakojila, si všimla, že dcerka má na hlavě bouli. Vyfotila ji telefonem a poslala manželovi s tím, že jí to připadá divné.

„Když mi dceru přinesli, vzala jsem ji do náruče. Nereagovala, ani neotočila hlavičku, byla taková namodralá. Když jsem jí chtěla dát pít, ani neotevřela pusu,“ vypověděla matka.

Šla proto s dítětem za sestrou a začal se odehrávat výše zmíněný děj – oxymetr, sonografie, JIPka, sdělení matce, že miminko má prasklou lebku a převoz do Motola.

„Tam se sešlo lékařské konzilium. Řekli nám, že se máme připravit na možnost, že dcera následky vážného zranění nepřežije,“ uvedla žena.

Stav dívenky se neměnil, lékaři proto podle matky zvažovali, že miminko odpojí z přístrojů a pokud nebude samo dýchat, nebudou provádět resuscitaci. Naštěstí se pak dítě mírně zlepšilo a bylo schopné samo dýchat.

Dokáže se jen usmát, říká matka o dcerce

Matka holčičky řekla, že si je stoprocentně jistá, že jí ani nikomu z její rodiny, která ji přišla do porodnice opakovaně navštívit, dcerka nespadla. „Vychází mi, že k tomu zranění muselo dojít v době, kdy se o ni starala sestra,“ dodala žena.

„Teď je dceři 2,5 roku. Je ležící, nedokáže se sama obrátit, její pohyby jsou necílené, nezvládne nic uchopit. Nedokáže plakat, takže neumí dát najevo, že má hlad, žízeň nebo že ji něco bolí. Péče o ni vyžaduje neustálou pozornost. Musíme dodržovat pravidelné krmení, pití, vstávat k ní i v noci. Jediná její reakce je úsměv, když je spokojená,“ popsala matka.

Dítě přišlo kvůli poškozenému mozku o zrak i část sluchu. S péčí o dceru pomáhá celá rodina. Manžel podle ženy pracuje dvanáct hodin denně, aby šestičlennou rodinu (mají čtyři děti) včetně nejmladší postižené dcerky materiálně zajistil.

Podle webu Blesk.cz navrhuje státní zástupkyně Jitce M. v případě prokázání viny za těžké zranění miminka devítileté vězení a osmiletý zákaz práce ve zdravotnictví.

Žena podle deníku Blesk u prvního hlavního líčení vysvětlovala, proč v době, kdy se začal případ řešit, hledala na internetu, jaký trest by mohla dostat, informace o pankrácké věznici nebo o podvádění na detektoru lži.

„Co se týče stránky ohledně trestných činů, bylo to na základě toho, že mi v práci řekli, že se to vyšetřuje pod tímto trestným činem, a tak jsem si ho chtěla vyhledat. Představte si, že celou noc pečujete o holčičku a pak se její stav zhoršuje a zapojí se do toho policie. Věděla jsem, že já, popřípadě moje maminka budeme na prvním místě. Co se týče vyhledávání Věznice Pankrác, tak to bylo proto, že mi někdo řekl, ze výslechy budou na policii na Pankráci. Vyhledávání ohledně detektoru lži a podvádění na detektoru lži nebylo v této souvislosti, ale protože jsem to řešila s kamarádkou,“ vysvětlovala.

Obhajoba předložila posudek, podle kterého mělo být zranění miminka způsobeno při porodu. To však odmítá znalec, který vypracoval posudek pro policii. Hlavní líčení má pokračovat ve středu výslechem svědků. Další jednací den je poté naplánovaný na začátek září.

